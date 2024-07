Senado aprueba proyecto de ley para elegir Fiscal General, advierten riesgo de paralización por TCP

A tiempo de señalar que no confía en la justicia, el senador del ala evista del MAS, Luis Adolfo Flores advirtió que existe el riesgo que ese proceso sea paralizado por el TCP.

Fuente: ANF

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley transitoria para la selección y designación del fiscal General del estado, lo derivó a Diputados para su revisión. Sin embargo, advierten que existe el riesgo de que sea paralizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores cámara de origen queda aprobado el presente proyecto de ley habiéndose realizado las correcciones de estilo y concordancia por la secretaria general, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales”, dijo la presidenta en ejercicio del Senado, Simona Quispe.

A tiempo de señalar que no confía en la justicia, el senador del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores advirtió que existe el riesgo que ese proceso sea paralizado por el TCP.

“Ojalá que no exista ningún proceso de interrupción como hemos tenido hasta ahora, en el nombramiento de altos magistrados. Sin embargo, personalmente ya no confió en la justicia, deben estar planificando algo los magistrados también para parar la elección del fiscal general”, afirmó el legislador.

El proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del TCP, fue truncada por decenas de acciones constitucionales que presentaron los candidatos inhabilitados, los cuales derivaron en su paralización, desde el 16 de abril e incluso se vencieron los plazos establecidos por la ley transitoria.

El tratamiento de la norma, comenzó en la sesión del miércoles donde se aprobó en su estación en grande y, luego, de un debate sobre las modificaciones al proyecto de ley, el pleno del Senado decidió declarar un cuarto intermedio para que una mesa técnica revise el documento.

Tras la revisión de la norma, la tarde de este jueves se reinstaló la sesión y se debatió cada uno de los artículos y las disposiciones adicionales que contiene el documento. Se realizaron modificaciones de forma y concordancia, además que se realizaron algunos ajustes a los requisitos comunes y específicos que deben cumplir los postulantes.

Al respecto, el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, también espera que esa instancia judicial no sabotee el proceso de selección de la nueva autoridad, incluso solicitó al Ejecutivo que no interfiera en esa labor que es atribución de la Asamblea Legislativa.

La norma

El proyecto de ley tiene 41 artículos y tres disposiciones adicionales, donde se plantea un plazo de 45 días para todo el proceso de selección y designación del nuevo fiscal General del Estado. Además, prevé un total de 18 requisitos que deben cumplir los postulantes, 9 comunes y 9 específicos.

Entre las exigencias especificas, se observó que no se haya incorporado el tiempo de no militancia en un determinado partido, debido a la resolución constitucional que emitió el TCP el pasado año. Cecilia Requena de CC, consideró que el nuevo fiscal debe ser independiente y eso se demuestra con la no militancia.

“No podemos hacer mucho que dejar en actas la protesta por lo que esta haciendo el Tribunal Constitucional, el fiscal General debe ser una persona independiente y proba por medios tan claros como la militancia política”, señaló.

A la vez, su colega de Creemos, Henry Montero, reclamó que en el proyecto no se pueda restringir la postulación de aquellas autoridades que ocupen un cargo por designación directa.

“El otro tema que sería fundamental es que sean las personas más idóneas y transparentes, era de que aquellas personas que estén ejerciendo un cargo por designación directa no deberían ser parte de este proceso, pero esta resolución hace que no exijamos esos elementos”, precisó.

