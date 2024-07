Senadora Arce continúa como miembro del tribunal que evalúa a postulantes a las judiciales

Existen pedidos para que la legisladora evista sea apartada de la comisión después de que fue denunciada por favorecimiento a al menos dos aspirantes con señas de su mano y garabatos.

La senadora del MAS evista, Patricia Arce, continúa como miembro de la comisión parlamentaria que evalúa a los postulantes a magistrados del órgano Judicial pese a las denuncias de favorecimiento en su contra.

«Yo no me he dado cuenta de nada, considero que no sucedido nada. Creo que simplemente se están haciendo especulaciones por parte de algunos candidatos que probablemente siendo profesionales de reconocida trayectoria en sus departamentos no tuvieron la suerte de contar con preguntas que sean claras», afirmó el diputado Juan José Jaúregui, quien estaba al lado de su colega denunciada por «ayudar» a al menos dos postulantes a responder preguntas de la comisión.

Ayer se observó a la legisladora durante todas las evaluaciones a los postulantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia pese a los pedidos de que sea apartada de esas funciones hasta que se investigue lo ocurrido.

Arce fue denunciada por favorecer con señas y gestos a los postulantes Carlos Ortiz y Pablo Antezana, y existen videos de las actitudes sospechosas; sin embargo, la legisladora rechazó las acusaciones en su contra e inclusó acusó al periodista Jhon Arandia de ser «pagado» por el Gobierno.

El presidente de la cámara de Diputados, Israel Huaytari, rechazó la actitud de la senadora Arce. «Lo vieron ustedes, quién es la peor tramposa, dando señas para un magistrado, eso ya no es interés social; sin embargo, respetamos y no vamos a decir que caiga la preselección», afirmó.

La diputada arcista, Deisy Choque, solicitó mediante la presidencia de la comisión que evaluó al candidato Ortiz la repetición de la prueba oral. «Se tiene que repetir la evaluación oral, buscar mecanismos de control para que exista imparcialidad y transparencia frente al pueblo», afirmó.