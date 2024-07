Starmer: el Reino Unido «reinicia» su relación con Europa

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discutió este jueves (18.07.2024) con decenas de dirigentes europeos sobre la situación en Ucrania y las formas de enfrentar la inmigración ilegal, en una reunión que marcó el relanzamiento de la alicaída relación del Reino Unido con Europa.

«Queremos trabajar para restablecer relaciones, redescubrir nuestros intereses comunes y renovar los lazos de confianza y amistad», dijo el primer ministro al abrir la cuarta reunión de la Comunidad Política Europea (CPE).

Starmer dijo que se sentía «orgulloso de salir de esta cumbre con relaciones más sólidas en toda Europa y de dejar al CPE también en una posición más fuerte, con una agenda clara para los próximos meses y la próxima cumbre confirmada en Hungría este año, y en Albania y Dinamarca en 2025».

El «exitoso» encuentro tuvo como escenario el monumental palacio de Blenheim, en las proximidades de Oxford, para un diálogo con dirigentes de un espacio que iba desde España hasta Moldavia.

