Subida de precios en mercados: Gobierno no solo lo apunta a temas climáticos, sino también al factor político

“En algunos casos son factores naturales que afectan la producción. En otros casos factores políticos que involucran incluso a un expresidente que no duda en mentir todos los domingos”, dijo el viceministro Silva

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, señaló que los precios de los productos de la canasta familiar continúan estables, pero sostuvo que también hay actores políticos que “están mintiéndole a su pueblo, yendo en contra del país, de la economía” y que “tratan de generar inestabilidad”.

La postura de la autoridad se da en un contexto en el que se advierte un incremento de precios en los mercados, principalmente en las verduras, temas que los comerciantes atribuyen a las heladas y nevadas registradas en los últimos días en diferentes regiones productivas.

”Estamos frente a una situación diversa. En algunos casos factores naturales que afectan la producción. En otros casos factores políticos que involucran incluso a un expresidente que no duda en mentir todos los domingos en un medio de comunicación para generar incertidumbre a la población”, sostuvo la autoridad en entrevista con el aparato de comunicación estatal.

Según Silva, no ha habido una variación o amenazas de alza de precios, remarcando que parte de responsabilidad y competencias que tienen los gobiernos municipales es de controlar el precio, peso y calidad de productos que se venden.

“Aquellos que le van apostando todos los días para que el país fracase, para que la Patria se caiga, para que el Gobierno fracase, porque esas son sus banderas de discurso. No hay otra propuesta lamentablemente de este sector que especula en la política, que especula con la economía. No tienen una propuesta alternativa y apuestan por el desastre”, reprochó Silva.

Mientras que el viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, dijo que desde el Gobierno monitorea a diario los precios en los mercados y, través de operativos de control, se verificó que los precios de las carnes, cereales y otros tipos de alimentos “están completamente estables” en el mercado, pese a las afectaciones que dejó la sequía.

A causa de la especulación en semanas atrás, uno de los alimentos que sufrió incremento en su precio fue el arroz y a raíz de ello el Gobierno y productores de este cereal en Santa Cruz se reunieron en Montero el miércoles pasado para tratar esta situación.

“Evidentemente hemos tenido una afectación por la sequía, pero no llega a esos niveles alarmantes. El país no ha tenido ese grado de afectación, tenemos una afectación en torno al 30% aproximadamente por la sequía, eso no hace de que tengamos un desabastecimiento”, remarcó Lacoa.

El titular de Comercio Interno también denunció que haya gente interesada en generar zozobra y alarma en el mercado nacional.