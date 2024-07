Suspender las primarias saca de encima “una bomba” a partidos y el TSE, pero no garantiza las judiciales, dice analista

La suspensión de las elecciones primarias coincide con el interés de los partidos políticos y del Órgano Electoral de sacarse de “encima un bulto, una bomba”, dice el analista político Marcelo Silva al referirse al acuerdo logrado en el encuentro multipartidario en donde se definió enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que se apruebe esta intención.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) justificó su planteamiento al indicar que habría dificultades en caso de llevar adelante las primarias y las elecciones judiciales tomando en cuenta que este ultimo proceso está retrasado ante diversos problemas y paralizaciones que ha sufrido por lo que el calendario sería muy ajustado.

Silva considera que las distintas fuerzas tienen problemas internos, incluido Creemos, con una facción “disidente” y que no responde a Luis Fernando Camacho y Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, que “no tiene partido y tendría que volver a apoyarse en el FRI”, por lo que hay coincidencia en el sentido de archivar las primarias.

Sin embargo, remarca que “el pretexto no es válido” porque “el no realizar las primarias no garantiza las elecciones judiciales, que tienen otro ámbito de definición”.

En caso que hayan elecciones judiciales ¿Creemos, el arcismo y CC tendrían el control de la lista de candidatos? “Creo que va por ahí el tema básico, no seamos cándidos y no seamos muy ingenuos en el ámbito de el análisis político”, dijo Silva al señalar que este es un tema básicamente de una correlación de fuerzas de poder político.