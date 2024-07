Suspensión de pagos de navieras encarecerá los insumos y medicamentos, según Amecomex

La Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), calificó como un abuso la determinación de las navieras.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Cecilia Angulo Torrico, coordinadora de la Asociación de Mujeres Especialistas en Comercio Exterior (Amecomex), mostró su preocupación sobre la decisión tomada por las navieras que suspendieron la recepción de pagos en Bolivia y aseguró, que estas acciones, afectarán directamente a los consumidores finales, puesto que las empresas no podrán importar insumos para producir y tampoco se podrá encontrar medicamentos, llevando a un encarecimiento de los productos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No existe una respuesta ni rápida ni efectiva del gobierno nacional a este tipo de problemas que van ahondando más el tema de la crisis que estamos atravesando”, sostuvo la coordinadora de Amecomex.

Angulo, aseguró que todas estas acciones que han tomado las navieras se dan, ante la “deteriorada imagen que tiene Bolivia, por la falta de dólares y la inseguridad jurídica”, por lo que aseguró que lo que se necesita para solucionar este tema es que “el Gobierno dé a certeza de hacia dónde se dirige el país”.

La MSC Bolivia y la Maersk, que son las que mueven básicamente, todo el comercio y si ellas como cabeza del sector en el mundo, deciden salir de un país, no es una buena señal y lastimosamente, nosotros hemos perdió a las 4 más importante que manejan el comercio mundial; con seguridad las otras navieras también lo harán. Si no lo hacen, igual tenemos que pagar un recargo al realizar el trasbordo”, afirmó Angulo.

Son 4 las navieras que suspenden los pagos desde Bolivia

Las empresas que emitieron sus comunicados de que no recibirán pagos desde Bolivia para las operaciones de exportación e importación de carga y que solamente aceptarán pagos en dólares desde Chile y Perú, son MSC Bolivia Ltda., Mercator Bolivia y Hapag Lloyd Bolivia S.R.L. y Maersk, lo que implicaría un 35% de incremento.

Al respecto, la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), a la cabeza de Dante Justiniano aclaró, que las navieras no suspendieron sus servicios, sino que la disposición es que los pagos se los realice fuera del país, específicamente Perú y Chile.

“Para nosotros es un abuso, puesto que ya incrementaron los fletes navieros sin justificativo, haciendo que se encarezcan los productos que llegan a Bolivia; estamos hablando que de una diferencia de $us 3.000 a $us 8.000, mientras que el segundo abuso, es este tipo de disposiciones, puesto que el tipo de cambio oficial se mantiene vigente. En esta lógica, el que pierde es el importador”, declaró el gerente de ASP-B

En este sentido la coordinadora de Amecomex, indicó que las declaraciones que realizan las autoridades, no están estableciendo estrategias, que se puedan operar para minimizar este impacto.

“El decir que es un abuso, el incremento del cobro de las navieras, no va a solucionar, el día a día del boliviano que no puede producir en sus fábricas y que tendrá que cerrarlas, al no tener materia prima; el boliviano no podrá encontrar medicamentos en las farmacias o el boliviano que va a perder sus contratos de exportación porque no puede incrementarle al cliente final el costo financiero de enviar el flete a un banco chileno o peruano”, explicó Angulo.