Tarija: Concejo Municipal amplió plazo para pago de impuestos sin intereses ni multas

Se aprobó una resolución, quienes no pagaron tributos por vehículos e inmuebles los últimos años, pueden hacerlo sin recargos

El Concejo Municipal de Tarija amplió el plazo para el pago de impuestos retrasados, por vehículos e inmuebles, hasta el 31 de diciembre de este año, sin intereses ni multas, de manera de ayudar a los contribuyentes.

“Se lo ha hecho a través de una Resolución Administrativa, número 1099/2024”, confirmó el concejal munícipe, César Mentasti Padilla, al explicar que la propia ley le permite a la máxima autoridad tributaria, ampliar el plazo con una simple resolución.

Para que la gente entienda, hoy se amplía el plazo para la condonación a multas e intereses, estamos en tiempo de crisis y creemos que es una disposición importante para que la gente pueda regularizar el pago de sus impuestos, argumentó.

El concejal dijo que quienes no pagaron estos impuestos desde el 2021 adelante, están exentos de pagar multas e intereses si acuden a pagar sus tributos, pueden pasar por Ingresos del municipio para cumplir su obligación tributaria.

Consultado si es elevado el número de contribuyentes que no pagaron sus impuestos, recordó que hace algunas semanas sacaron la ley para regularizar los trámites por concepto de transferencias de vehículos y automotores, para eso lograron algunos datos.

Vieron que el pago de impuestos por este asunto de los motorizados era sumamente bajo, alrededor del 20%, y hay que tomar en cuenta que ese bajo ingreso por este concepto era porque los vehículos están a otro nombre y no del poseedor.

El poseedor lo compró solo con un Poder, efectuó la compra, pero no hizo la transferencia, obviamente que no pagan los impuestos y cuando quieren cobrar el impuesto llaman al propietario, quien no tiene la posesión del motorizado, hace mucho, explicó.

“Eso explica la baja recaudación de impuestos”, remarcó al indicar que por todos estos problemas se aprobaron leyes orientadas no solo a cobrar los impuestos, sino también para ayudar y facilitar en sus obligaciones a los contribuyentes.

El concejal admitió que es de conocimiento público que la población está atravesando una crisis económica y es difícil cumplir obligaciones tributarias, por eso es importante sacar normas para ayudar a los contribuyentes y al gobierno municipal.

El propio alcalde Jhonny Torres, la anterior semana admitió que el país enfrenta una severa crisis económica, y lo peor es que podría empeorar como consecuencia de varios factores especialmente la caída de los ingresos por la venta de gas al exterior.