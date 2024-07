Tendencias de la incidencia del cáncer en generaciones sociales sucesivas en EE.UU.

Ronald Palacios Castrillo

Este trabajo de Rosenberg y colaboradores¨ Cancer Incidence Trends in Successive Social Generations in the US¨publicado en JAMA.(2024;7(6):e2415731. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.15731) reporta datos muy importantes sobre el incremento de Cancer en la genearciòn X. Aquí lo resumí y editè para facilitar su lectura. Vale la pena leerlo cuidadosamente.

Puntos clave

Pregunta:¿Se está desacelerando o aumentando la incidencia del cáncer en las sucesivas generaciones sociales en los EE. UU.?

Hallazgos: En este estudio de cohorte de 3,8 millones de pacientes con cáncer determinado por el Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales, los miembros de la Generación X nacidos entre 1965 y 1980 han experimentado mayores aumentos per cápita en la incidencia de los principales cánceres combinados que cualquier estudio anterior. Generación nacida entre 1908 y 1964.

Significado: Estos hallazgos sugieren que, según las trayectorias actuales, la incidencia del cáncer en los EE. UU. podría seguir siendo alta durante décadas.

Resumen

Importancia :La incidencia de algunos cánceres en los EE. UU. está aumentando en los grupos de edad más jóvenes, pero las tendencias subyacentes en los patrones de cáncer por año de nacimiento siguen sin estar claras.

Objetivo: Estimar las tendencias de incidencia del cáncer en sucesivas generaciones sociales.

Diseño, entorno y participantes: En este estudio de cohorte, los cánceres invasivos incidentes se determinaron a partir de la base de datos de 13 registros del programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) (presentación de noviembre de 2020, consultada el 14 de agosto de 2023). Los cánceres invasivos diagnosticados entre 35 y 84 años entre 1992 y 2018 dentro de 152 estratos se definieron por sitio del cáncer, sexo, raza y origen étnico.

Exposición Cáncer invasivo.

Principales resultados y medidas: Se ajustaron modelos semiparamétricos de cohorte de período de edad (SAGE) específicos de estratos y se calculó la incidencia por 100.000 personas-año a la edad de referencia de 60 años para cohortes de nacimientos de un solo año desde 1908 hasta 1983 (patrones de cohortes ajustados). [FCP]). Los FCP y las tasas de incidencia (TIR) ​​de FCP se compararon por sitio para la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) y los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964).

Resultados: Se incluyeron en el análisis un total de 3,8 millones de personas con cáncer invasivo (51,0% hombres; 8,6% asiáticos o isleños del Pacífico, 9,5% hispanos, 10,4% negros no hispanos y 71,5% blancos no hispanos).

En la Generación X frente a los Baby Boomers, las TIR del FCP entre las mujeres aumentaron significativamente para la tiroides (2,76; IC del 95 %, 2,41-3,15), riñón (1,99; IC del 95 %, 1,70-2,32), rectal (1,84; IC del 95 %, 1,52- 2,22), cuerpo uterino (1,75; IC 95%, 1,40-2,18), colon (1,56; IC 95%, 1,27-1,92) y páncreas (1,39; IC 95%, 1,07-1,80); linfoma no Hodgkins (1,40; IC 95%, 1,08-1,82); y leucemia (1,27; IC 95%, 1,03-1,58).

Entre los hombres, las TIR aumentaron para tiroides (2,16; IC 95 %, 1,87-2,50), riñón (2,14; IC 95 %, 1,86-2,46), rectal (1,80; IC 95 %, 1,52-2,12), colon (1,60; 95 % IC, 1,32-1,94), y cáncer de próstata (1,25; IC 95%, 1,03-1,52) y leucemia (1,34; IC 95%, 1,08-1,66). La incidencia de cáncer de pulmón (TIR, 0,60; IC 95 %, 0,50-0,72) y de cuello uterino (TIR, 0,71; IC 95 %, 0,57-0,89) disminuyó entre las mujeres, y la de pulmón (TIR, 0,51; IC 95 %, 0,43-0,60). , cáncer de hígado (TIR, 0,76; IC 95 %, 0,63-0,91) y vesícula biliar (TIR, 0,85; IC 95 %, 0,72-1,00), y linfoma no Hodgkins (TIR, 0,75; IC 95 %, 0,61-0,93)

La incidencia disminuyó entre los hombres. Para todos los cánceres combinados, los FCP fueron más altos en la Generación X que en los Baby Boomers porque el aumento de cánceres superó numéricamente a los cánceres que disminuyeron en todos los grupos, excepto en los hombres asiáticos o de las islas del Pacífico.

Conclusiones y relevancia: En este análisis de cohorte basado en modelos de cáncer invasivo incidente en la población general, las disminuciones en los cánceres de pulmón y de cuello uterino en la Generación X pueden verse compensadas por ganancias en otros sitios.

La generación X puede estar experimentando mayores aumentos per cápita en la incidencia de los principales cánceres que cualquier generación anterior nacida entre 1908 y 1964. Si siguen las trayectorias actuales, la incidencia del cáncer podría seguir siendo alta durante décadas.

En Detalle

¿Está disminuyendo o aumentando la incidencia del cáncer en Estados Unidos (es decir, el número de casos recién diagnosticados per cápita por año)?

En particular, si bien la incidencia de ciertos cánceres está disminuyendo, otros están aumentando en los grupos de edad más jóvenes (<50 años). Estos patrones temporales abarcan una diversidad de neoplasias y varían con el tiempo según factores demográficos, incluida la edad, el sexo y la raza. y etnia.

Una pregunta más fundamental es: ¿estamos experimentando colectivamente una menor incidencia de cáncer a medida que envejecemos que la generación de nuestros padres?

Los análisis que se centran en los años de nacimiento y las generaciones sociales pueden proporcionar información sobre la prevención del cáncer y la accesibilidad a la atención médica y resaltar las desigualdades demográficas y socioeconómicas persistentes que abarcan generaciones.

Sin embargo, rastrear la historia del cáncer en los EE. UU. es un desafío porque los cánceres evolucionan a lo largo de la vida de los individuos,sin embargo, el período de observación de los registros de cáncer contemporáneos abarca como máximo unas pocas décadas.

Por lo tanto, debemos reconstruir la historia longitudinal del cáncer en la población de los Estados Unidos a partir de una serie de observaciones transversales de duración limitada. Para comprender las tendencias generales, es imperativo reunir estas instantáneas en una narrativa longitudinal coherente para una variedad de tipos de cáncer en diversos grupos demográficos.

Con el uso de nuevos métodos estadísticos, ahora podemos obtener reconstrucciones de la incidencia de cáncer en un solo año por edad, período y cohorte de nacimiento con una precisión sin precedentes.

Nuestro objetivo es modelar el panorama cambiante del cáncer de un año de nacimiento al siguiente para los principales cánceres en hombres y mujeres por raza y etnia. A partir de este conjunto, esperamos obtener información sobre la trayectoria general del cáncer en los EE. UU. desde la generación más grande (nacida entre 1908 y 1927) hasta la generación X (nacida entre 1965 y 1980).

En este estudio de cohorte, preguntamos si nosotros, colectivamente, estamos experimentando una menor incidencia de cáncer a medida que envejecemos que nuestros padres.

Utilizando el análisis SAGE, pudimos reconstruir la experiencia del cáncer de generaciones sociales desde la Generación Más Grande hasta la Generación X y utilizar años de nacimiento seleccionados de las 2 generaciones sociales anteriores como indicador de la generación parental correspondiente. Para llegar a una conclusión general, utilizamos una medida resumida simple: la incidencia de los principales cánceres combinada (20 sitios en mujeres y 18 sitios en hombres).

Para los Baby Boomers (1946-1964) frente a sus padres sustitutos (1917-1944), la respuesta fue sí para los hombres (es decir, progreso) y mixta para las mujeres . Para la Generación X (1965-1980) frente a sus padres sustitutos (1936-1960), la respuesta fue no en todos los grupos, excepto en los hombres asiáticos o de las islas del Pacífico .

Los aumentos en la incidencia de cáncer entre los miembros de la Generación X frente a sus padres sustitutos fueron sustanciales, especialmente entre las mujeres hispanas (un aumento del 34,9%) y los hombres (un aumento del 14,1%).

Por el contrario, los aumentos correspondientes entre las mujeres y los hombres blancos no hispanos fueron del 15,1% y el 11,9%, respectivamente.

Obtuvimos resultados similares cuando comparamos la Generación X con las generaciones sociales Baby Boomer. Además, entre la Generación Más Grande y la Generación X, el exceso histórico de cáncer masculino se redujo (hombres negros no hispanos y blancos no hispanos), disminuyó a la paridad (hombres hispanos) o se revirtió (hombres asiáticos o isleños del Pacífico)

Nuestras conclusiones son más preocupantes que los aumentos previamente informados en la incidencia de cáncer en grupos de edad más jóvenes. Esos resultados, basados ​​en desviaciones locales, describen la pendiente de la curva FCP en bloques consecutivos de P años de nacimiento, donde P es el número total de años calendario en el análisis (por ejemplo, P = 19 en Sung et al2; P = 27 en nuestros análisis).

Por esta razón, las derivas locales proporcionan indicadores rezagados y conservadores de los cambios de un año de nacimiento al siguiente. Además, utilizando el análisis SAGE, pudimos estimar los valores absolutos de FCP para cohortes de nacimiento de un solo año y los cambios consecutivos en la incidencia por año de nacimiento frente a los riesgos relativos de cohortes superpuestas de 10 años informados por Sung et al.

Los aumentos sustanciales que identificamos en la Generación X frente tanto a los Baby Boomers como a sus padres sustitutos nos sorprendieron. Se han identificado numerosas causas prevenibles de cáncer. Las iniciativas de control del cáncer han conducido a reducciones sustanciales en el consumo de tabaco. Las pruebas de detección de lesiones precancerosas del colon, recto, cuello uterino, útero y mama son bien aceptadas. Sin embargo, otras exposiciones cancerígenas sospechosas están aumentando.

Desafortunadamente, como se muestra en nuestro análisis comparativo detallado de la Generación X y los Baby Boomers, los cánceres en aumento han superado numéricamente a los cánceres en caída.

Entre las mujeres de la Generación X, las disminuciones estadísticamente significativas en los cánceres de pulmón y de cuello uterino han sido superadas por aumentos significativos en los cánceres de tiroides, riñón, recto, cuerpo, colon, páncreas y ovario, y en el LNH y la leucemia . Entre los hombres de la Generación X, la disminución de los cánceres de pulmón, hígado y vesícula biliar y del LNH ha sido superada por aumentos en los cánceres de tiroides, riñón, recto, colon y próstata y la leucemia .

Una parte de estos aumentos puede atribuirse al aumento de las tasas de obesidad y a estilos de vida cada vez más sedentarios. Otra parte podría explicarse por los cambios en las políticas de registro del cáncer y en las clasificaciones de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, 10ª Revisión (Organización Mundial de la Salud), lo que lleva a la inclusión de lesiones relativamente indolentes en períodos más recientes que podrían no haber sido diagnosticadas como cáncer en períodos anteriores.

Además, los diagnósticos radiológicos se han vuelto más comunes tras el despliegue generalizado de tecnologías sofisticadas de imágenes médicas, especialmente para los cánceres de tiroides y riñón. Elegimos no excluir ningún sitio de cáncer importante de nuestros resúmenes porque nuestras estimaciones granulares están disponibles gratuitamente .

Nuestros resultados plantean la pregunta de cómo puede ser la experiencia del cáncer entre los 72 millones de Millennials (1981-1996) cuando llegan a los 40, 50 y 60 años. Por un lado, nuestro análisis muestra que los padres sustitutos de los Millennials están experimentando tanto o más cáncer que los padres sustitutos de la Generación X.

Este aumento es preocupante debido a los factores y exposiciones compartidos del estilo de vida que predisponen al cáncer. Por otro lado, gracias a la inversión global en la investigación del cáncer, existen enormes oportunidades para reducir prospectivamente la futura carga de cáncer de los Millennials.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y la Organización Mundial de la Salud abogan por una serie de acciones preventivas para disminuir los riesgos de cáncer. Estas incluyen reducir el consumo de tabaco y alcohol, aumentar la actividad física, mejorar los hábitos alimentarios y promover la lactancia materna. Estas recomendaciones también pueden reducir las enfermedades cardíacas y el deterioro cognitivo.

Desafortunadamente, la implementación universal de estas recomendaciones en Estados Unidos es un trabajo en progreso. La brecha de mortalidad por cáncer entre negros y blancos se redujo tras la aprobación de la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible. Sin embargo, la desigualdad de ingresos, el seguro insuficiente,los pantanos y desiertos alimentarios, los déficits en el entorno construido, y otros factores hacen que sea difícil para todos comer saludablemente y mantenerse activo.

En conjunto, estos hallazgos indican que para muchas personas en los EE. UU., un estilo de vida saludable sigue siendo, en diversos grados, un privilegio inalcanzable más que un derecho fundamental. No está claro hasta qué punto las disparidades en el estilo de vida explican el aumento de las tasas de cáncer generacional en nuestros datos y la caída de la esperanza de vida en otros estudios y, en nuestra opinión, merece más estudios.

Limitaciones

Nuestro estudio tiene 2 limitaciones importantes. En primer lugar, el número de cánceres menos comunes en la base de datos del registro SEER entre hombres y mujeres asiáticos o isleños del Pacífico, hispanos y negros no hispanos es limitado, especialmente para los cánceres de esófago y de vesícula biliar y el melanoma.

En segundo lugar, nuestras conclusiones se derivan del modelado. Aun así, creemos que nuestro análisis detallado de 3,8 millones de personas con cánceres invasivos en 152 estratos distintos mitigó muchos sesgos potenciales. Además, en la mayoría de los sitios de cáncer, los efectos de la cohorte de nacimiento fueron sustanciales y el LOF fue relativamente pequeño.

Por esta razón, creemos que es apropiado sacar conclusiones de nuestras estimaciones de FCP. Sin embargo, es importante apreciar que el FCP incorpora una proyección hacia atrás para las cohortes de mayor edad y una proyección hacia adelante para las cohortes más jóvenes; en otras palabras, es en gran medida una cantidad basada en modelos.

Los modelos de este estudio de cohorte sugieren que la Generación X está experimentando mayores aumentos per cápita en la incidencia de los principales cánceres combinados que cualquier generación anterior nacida entre 1908 y 1964. Además, la tasa de principales cánceres parece ser tan alta o mayor en los padres sustitutos de los Millennials que los padres sustitutos de la Generación X. Por lo tanto, si la experiencia del cáncer de los Millennials sigue la trayectoria estimada de sus padres sustitutos, la incidencia del cáncer en los EE. UU. podría seguir siendo inaceptablemente alta en las próximas décadas.