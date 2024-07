Tiktoker en el ojo de la tormenta por sus dichos sobre la danza de Los Mineritos

Juan Rubén Blanco. Foto: Facebook del tiktoker

La Gobernación de Potosí presentó una denuncia por discriminación ante el Ministerio Público contra Juan Rubén Blanco, el tiktoker alteño que denigró la danza de los mineros, calificándola como un “baile de mugrosos”.

“Ya hemos dado inicio a esa acción penal contra este tiktoker para que se siente un precedente de que nosotros como potosinos prácticamente somos un departamento minero y nos identificamos con la danza Los Mineros”, declaró Reinaldo Ibarra, secretario de la secretaria de Turismo y Cultura de la Gobernación de Potosí, citado en el portal de El Día.

En un video que publicó en Tik Tok, Blanco afirma que “los mineritos son una vergüenza para Bolivia, demuestran suciedad, esa danza de los mineritos son mugrosos, ‘mugrosísimos’”.

“Yo jamás bailaría esa danza. Que me mencionen en esas danzas es un insulto. Danza de ropavejeros, danza de basureros, de recoge basura”, aseguró Blanco en la grabación.

El asesor de la Gobernación de Potosí, Javier Montesinos, confirmó que se ha presentado una denuncia penal contra Blanco, por discriminación e incitación al racismo.

El funcionario lamentó “el nivel de educación que posee el realizador de contenido, puesto que de manera reiterada, incide en más aspectos considerados como delictivos, poniendo en evidencia su grado de formación”.

Hasta el momento, el tiktoker no pidió disculpas sobre sus declaraciones; al contrario, las defendió y llamó “insignificantes” a los denunciantes. Asimismo, aclaró que no habló del trabajo de los mineros, sino de la danza. “Que se quejen a quién quiera, la ley no les va a hacer caso. (…) No les voy a hacer caso, voy a seguir diciendo lo que yo quiera”, advirtió Blanco.

“Hable de la danza, no de los trabajadores ni de Potosí. ¡Viva la libertad de expresión!”, posteó Blanco en sus redes sociales.

El Potosí informó que “como muestra de orgullo y respeto a las danzas que forman parte de la cultura potosina”, la noche de este jueves cientos de danzarines interpretaron la danza de “Los Mineritos” en la ciudad.

“Cooperativisitas mineros de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, de empresas mineras, además de ballets y secretarías de la Gobernación participaron con mensajes en defensa de la danza e identidad de Potosí y en rechazo al racismo y discriminación”, dice el diario potosino.

Esta danza representa un homenaje al trabajador minero boliviano, cuyas luchas sindicales resistieron y lucharon contra las injusticias y desigualdades sociales en el país.