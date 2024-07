Tras publicación de The Washington Post, piden investigar operaciones de Marset en el Chapare

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su organización cargaban en Chapare entre una a dos toneladas de cocaína en cada avioneta con destino a Paraguay, según el reportaje.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

Después de que un reportaje del diario The Washington Post reveló que el narcotraficante Sebastián Marset cargaba entre 1 y 2 toneladas de cocaína en el Chapare, un dirigente del ala arcista pidió que se investigue las operaciones realizadas por el ahora prófugo de la justicia en esa región del país liderada por el expresidente Evo Morales.

«Evo Morales es el jefe máximo allí en el Chapare, él debería ser el primero en decir si no tenemos nada, si no hemos cometido ningún delito, si no somos narcotraficantes, vengan e investiguen», afirmó el dirigente Hugo Ernesto Salvatierra, en entrevista con la red DTV.

El reportaje mencionado da cuenta de que el narcotraficante uruguayo a través de sus colaboradores cargaba entre 1 y 2 toneladas de cocaína en el Chapare para transportarlas, en avionetas, hasta Paraguay y después eran enviados a Europa.

Según el medio estadounidense accedió a “miles de documentos internos de las policías de Paraguay, Uruguay y Bolivia”. Además de transcripciones de escuchas telefónicas y varias entrevistas con funcionarios de varios países que buscan al narcotraficante.

“Los funcionarios documentaron cómo el hombre sin nombre y su organización movieron enormes cantidades de cocaína. Despacharían pequeños aviones desde el principal aeropuerto comercial de Paraguay, y luego los pilotos apagarían su radar. Volarían secretamente a través de la frontera hacia Bolivia, aterrizando en granjas remotas en Chapare, la región productora de coca del país, donde los traficantes llenarían los aviones con entre una y dos toneladas de cocaína. Luego los aviones regresarían a Paraguay, aterrizando en una de las pistas de aterrizaje clandestinas que ahora salpicaban la parte norte del país. La cocaína fue llevada por camiones a buques portacontenedores esperando en el río Paraguay, que fluye hasta la desembocadura del Océano Atlántico”, se lee en el documento.

El dirigente Salvatierra afirmó que ahora se comprende porque los dirigentes del trópico de Cochabamba «se ponían nerviosos» cuando se realizaron operativos antidroga en esa zona porque considera imposible que los dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones de productores de la región no tenían conocimiento de las operaciones de Marset.

«Es imposible que no hayan visto nada, que no hayan escuchado nada. Ahora en el tema de quiénes pueden estar (involucrados) eso tiene que ser resultado de una investigación profunda en la que también el Gobierno debe inmiscuirse», afirmó.

Adelantó que Evo Morales y su entorno ahora se victimicen y afirmen que se trata de otro «ataque del imperio» o que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, trabaja en coordinación con la DEA.