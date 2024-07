Trump sobre Kim Jong-un: «Me echa de menos»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ha afirmado este jueves que «se lleva muy bien» con el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.

«La prensa lo odiaba, me preguntaba cómo podía llevarme bien con él», señaló en su discurso durante la última jornada de la Convención Nacional Republicana, que se celebra en Milwaukee, Wisconsin. «Es bueno llevarse bien con alguien que tiene muchas armas nucleares», estimó.

El candidato republicano destacó en su intervención que durante su mandato «detuvo los lanzamientos de misiles» de la RPDC. «Ahora, Corea del Norte está actuando de nuevo. Pero […] a él también le gustaría verme de vuelta. Creo que me echa de menos, si quieren saber la verdad», declaró.

Previamente, Trump ya expresó que si EE.UU. tiene «un presidente razonable», China, Rusia y la RPDC no serán sus enemigos. «Tenemos enemigos fuera: China, Rusia, Corea del Norte. Pero no son realmente enemigos si tienes un presidente razonable. Si tienes un presidente razonable, no son enemigos, harás que les vaya genial», subrayó.

