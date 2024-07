Trump: «Taiwán debería pagarnos por la defensa»

«No somos diferentes de una compañía de seguros. Taiwán no nos da nada», argumentó el que fuera inquilino de la Casa Blanca entre 2017 y 2021.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El expresidente estadounidense Donald Trump considera que Taiwán debería pagar al país norteamericano por la defensa que le proporciona, según lo expresó en una entrevista con la agencia Bloomberg publicada este martes.

«Creo que Taiwán debería pagarnos por la defensa. Ya sabe, no somos diferentes de una compañía de seguros. Taiwán no nos da nada», declaró, recordando que la isla asiática se encuentra a más de 15.200 kilómetros de distancia de EE.UU., mientras que China está solo a un poco más de 100 kilómetros de la isla.

En este sentido, indicó que Pekín podría simplemente bombardear la isla o incluso, literalmente, limitarse a «enviar proyectiles». Y si aún no lo ha hecho —argumentó— es porque «no quieren perder» todas las plantas de chips que alberga Taiwán.

«Yo no me sentiría tan seguro ahora si fuera ellos, pero recuerde esto: Taiwán nos quitó nuestro negocio de chips, quiero decir, ¿qué tan estúpidos somos? Se llevaron todo nuestro negocio de chips. Son inmensamente ricos. Y no creo que seamos diferentes de una póliza de seguros. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto?», se pregunta Trump, explicando a continuación que es por culpa de «la gente estúpida» que dirige el país, en referencia a la Administración Biden.

