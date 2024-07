TSE decide invitar a Evo Morales para el Encuentro que abordará la agenda electoral

Fuente: erbol.com.bo

Después de la polémica que causó la exclusión de Evo Morales del Encuentro Multipartidario por la Democracia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido este lunes invitar al presidente del MAS-IPSP a esta cumbre política que se realizará el 10 de julio.

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que se ha decidido, en general, convocar a todos los presidentes, jefes o máximos representantes de los 11 partidos políticos de alcance nacional.

“Entre ellos se cursará la invitación al señor Juan Evo Morales Ayma”, dijo Tahuichi a ERBOL.

Anteriormente el TSE no había invitado a Evo Morales, sino sólo al delegado del MAS, bajo el argumento de que este partido no había renovado su directiva, sin embargo ahora el vocal señaló que se ha decidido discutir el tema electoral de manera plural y no por detrás.

El anuncio del TSE se realiza poco después de que organizaciones “evistas” amenazaron con movilización nacional si Morales no era invitado a la cumbre del 10 de julio.

En la cumbre se tratará el tema del calendario electoral con miras al 2025, tomando en cuenta que deben realizarse elecciones primarias.

Entre las opciones están postergar las elecciones primarias o las judiciales para llevar adelante ambos comicios, pero también el vocal Tahuichi planteó la posibilidad de eliminar las primarias.

Además, están invitados los presidentes de las cámaras legislativas, representantes de Creemos y Comunidad Ciudadana, además del presidente Luis Arce.