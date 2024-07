Un bus y un camión chocan de frente en la carretera internacional a Tambo Quemado dejando varios heridos, según pobladores

Los pobladores y pasajeros del bus reportaron el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado. Los dos vehículos terminaron siniestrados.

Fuente: Unitel

La mañana de este sábado, un camión y un bus con pasajeros chocaron de frente en la carretera internacional a Tambo Quemado, dejando varios heridos y serios daños en ambos motorizados, según los pobladores que reportaron el accidente de tránsito.

“Un accidente fatal, hay varios heridos. El camión impactó contra un bus, no hay patrulleros a esta hora, así está el camión, no tiene placa”, dijo el comunario que grabó con su celular y describió el hecho.

En las imágenes se observa a varias personas tratando de sacar sus pertenencias por las ventanas de la flota, mientras que otras estaban sentadas en la vía, aparentemente lesionadas por el impacto.

Otro viajero advirtió que la vía estaba intransitable por el accidente de tránsito.

“Les cuento que no hay paso, una flota con un camión de contrabando se dieron de frente, no hay paso, no sé qué vamos a hacer”, dijo otra persona que también grabó a los dos vehículos.

Aún se espera un informe oficial para determinar la cantidad de personas que estaban a bordo en el bus y en el camión que aparentemente estaba cargado de productos.