Venezuela: El Alto Mando hace silencio ante la arremetida de los colectivos contra la población y sobre la banda armada que amenaza a los militares

Los uniformados se refieren a los heridos castrenses, pero no hay una sola mención a los civiles ni a los grupos armados que causaron terror entre quienes permanecían en los centros de votación la noche de las elecciones





El grupo fuertemente armado que amenaza con atacar a los militares

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Los altos jefes militares se refieren a los heridos castrenses, pero no hay una sola mención a los civiles. Mientras a Nicolás Maduro le preocupó más el derribo de varias estatuas, por cierto, no muy artísticas, de Hugo Chávez. Ninguno de ellos se ha referido a los colectivos armados que causaron terror entre quienes permanecían en los centros de votación la noche de las elecciones. Hasta ahora no hay un solo pronunciamiento sobre el supuesto líder del Tren del Llano, quien portando armas de guerra, haya amenazado a la Fuerza Armada a quien ordenó recluirse en los cuarteles.

Con un extracto de lo que dijo la noche de las elecciones rodeado del ministro del Interior, Remigio Ceballos Ichaso y del Comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Antonio Hernández Lárez, el Ministro de la Defensa, en la red X, hizo ayer lunes un llamado “a la ciudadanía y a las fuerzas políticas del país a conservar la calma y mantenerse en el juego democrático. Ayer el pueblo venezolano decidió y nos dio una demostración de civismo. ¡No le fallemos a ese pueblo que ayer votó por la Paz!”. Padrino no se ha pronunciado sobre los grupos colectivos que la noche de las elecciones aterrorizaron a electores en los centros de votación y tampoco se ha referido a la presencia de la guerrilla en diversas zonas del interior del país.

Lo que sí informó el titular castrense es de “23 efectivos de la FANB heridos, algunos con armas de fuego, víctimas de los actos violentos de hoy. Los mismos reciben cuidados médicos. ¡No permitiremos que Venezuela retorne a la oscuridad de los años 2014, 2017 y 2019! ¡No pisemos en falso!”.

Ninguno, ni Padrino López ni el Ministro Ceballos, que han venido actuando conjuntamente, han mencionado que hay civiles muertos y mucho menos que desde la noche de las elecciones, grupos de choque llamados colectivos en defensa de la revolución empezaron a amenazar, atacar y asesinar a civiles desarmados.

La soberanía

El Comandante Estratégico Operacional, GJ (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez publicó el artículo 13 de la Constitución, referido a que el territorio nacional no puede ser cedido, traspasado, arrendado, de ninguna forma a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

Padrino Lòpez, Cabellos Ichaso y Hernàndez Làrez se pronuncian la noche de las elecciones

Lo que resulta extraño es a qué viene la preocupación del máximo jefe militar en hablar del territorio, de no establecer bases militares extranjeras. Es decir, apuntando hacia la defensa de la soberanía.

Eso lo dice el alto oficial en momentos en que miles de personas en todo el país han salido a rechazar lo anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, al proclamar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones.

No hay ni una sola mención a los civiles muertos y heridos, mucho menos a la ola de terror que desencadenaron los colectivos desde la víspera de las elecciones del 28 de julio.

Aunque la Fuerza Armada tiene, constitucionalmente el monopolio de las armas, al Alto Mando Militar y policial no le ha preocupado en hacer referencia a que un grupo que dice ser el Tren del Llano haya sacado un video amenazando militares y enseñando armas de guerra.

Delincuentes

Sería el líder de la banda criminal “Tren del Llano”, organización que funciona en el estado Guárico. Publican en redes sociales un video amenazando a los militares y policías, recomendándoles que se “atrincheren en sus comandos”.

Ivàn Simonovis perfila a los integrantes del supuesto Tren del Llano

El investigador criminal quien fue comisario durante muchos años en Venezuela, Iván Antonio Simonovis Aranguren, analizó en conversación con Infobae, los aspectos relevantes del video que fue publicado ayer por el Tren del Llano.

“No sé si con intención o no, la nitidez o calidad del video es muy baja, cosa que impide reconocimiento facial. El que habla lleva dos fusiles, uno es un AK igual a los de la Fuerza Armada y el otro parece in M-16; según vi, detrás de él esta otra persona también con dos fusiles. Lo lógico es que tenga un solo fusil”.

“No están uniformados, o sea no llevan un uniforme como tal, sino ropa parecida. Ni hablar de las botas que no parecen típicas para tareas tácticas. Son muy jóvenes; detrás del que habla a mano izquierda parece incluso menor de edad”.

Agrega que el vocabulario usado es “más de personas que han estado en contacto con la delincuencia” y descarta que sean del Tren de Aragua. “Varios de los grupos que han salido a defender a los ciudadanos, son grupos criminales”.

Ante la pregunta de si ese grupo en realidad pudiera ser militar, Simonovis consideró “pudiera ser un grupo militar de muy bajo nivel, La tropa militar habla así”.

Protestas estallaron en todo el país como resultado de que el CNE proclamò a Maduro como ganador

Aclaró que ha estado viendo muchos videos de los que ha sacado el hampa o bandas criminales y en relación con el video del supuesto Tren del Llano, no duda en afirmar que “esto es una cosa muy atípica. Mi percepción es que esta gente, al igual que muchos venezolanos, están pasando hambre y, aunque sean delincuentes, su mercado también está bastante mal”,

“Sí, pudieran ser militares de bajo rango, que provienen de los barrios. Que se criaron hablando así, esa es su forma de expresarse y tiene mucho sentido que algunos de ellos estén dando la cara por la gente del barrio, porque no son criminales per se pero se la están jugando. No es secreto la cantidad de armas robadas de la Fuerza Armada”, finalizó diciendo el investigador en materia criminal.

La amenaza

Las palabras textuales del individuo que aparece en el video difundo en redes sociales y que supuestamente sería del Tren del Llano, empiezan haciendo un “llamado a las Fuerzas Armadas y la fuerza publica del Estado. Nosotros no queremos generar más violencia”.

“Mi consejo es que escuchando al pueblo se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quite a quien tenga que poner y a tenga que quitar”.

“Este es un llamado y una advertencia. No quiero violencia, no quiero generar homicidios, no quiero generar muerte, No somos generadores de muerte. Sino se atrinchera en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico, vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios”.

“No toquen al pueblo, respeten al pueblo, respeten su decisión, sino aténganse a las consecuencias. Así me muera, así pierda la vida, somos hijos de Simón Bolívar y eso es mentira del diablo. Venezolano es venezolano y no se deja malandrear por nadie, se lo digo yo que vivo en lucha y guerra con esos mald… todo el tiempo. No tengo más nada que decirles, buenas noches; voy con el corazón y el apoyo”, finaliza diciendo.