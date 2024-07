Wilfredo Chávez cuestiona el ‘cinismo’ del presidente Arce por desconocer a la dirigencia del MAS

El abogado del MAS reitera que la intención de Arce es proscribir al MAS y a Evo Morales a cambio de impunidad

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente Luis Arce señaló en pasados días que la presidencia de Evo Morales al frente del Movimiento al Socialismo (MAS) caducó y que los propietarios de ese instrumento político en la actualidad son las organizaciones sociales; en respuesta, el abogado de la Dirección Nacional de ese partido, Wilfredo Chávez, cuestionó el ‘cinismo’ que muestra el primer mandatario al desconocer a una dirigencia a la que acudió para poder ser candidato en 2020.

Arce, en una entrevista brindada al periódico el País de España, aseguró que Evo Morales ya no es presidente del MAS, porque su mandato expiró en 2016 y que la actual cabeza es Grover García, el dirigente campesino que fue designado en el congreso del ala renovadora en mayo de este año, afirmación hecha aun cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoce al exmandatario como el mandamás del partido oficialista.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Luis Arce nos dice ahora que el 2016 ha caducado supuestamente el mandato de la Dirección Nacional a la cabeza de Evo Morales, entonces, ¿por qué el ha acudido al MAS para ser candidato el 2020? ¿Por qué ha viajado con nosotros a la Argentina para pedirnos y rogarnos un poco más eso? Qué cinismo que tiene el presidente de ahora desconocer la directiva que ha firmado para que él sea candidato el 2020 y ahora nos resta valor, es cinismo puro”, espetó.

Foto: captura pantalla

Al respecto, Chávez recordó que la directiva debía ser elegida en 2017 con vigencia hasta el 2019, pero que, ante la cercanía de las elecciones primarias se difiere la fecha de la elección, posteriormente, por los sucesos de 2019 y la irrupción de la pandemia en 2020, el TSE amplía la vigencia de los mandatos de todas las organizaciones políticas hasta que se cumpla este requisito que manda la Ley 1096.

Asimismo, certificó que Arce no conoce la historia del partido azul el cual fue fundado por Evo Morales el año 1995, pero que legalmente recién puede participar en contiendas nacionales porque David Áñez cede la sigla MAS – U (Unzaguista); una vez en el gobierno, el 2007 recién se incorporan las organizaciones sociales aglutinadas en el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y esta fusión recién es reconocida por el TSE.

“Es como desconocer a tu familia, es como desconocer a tu padre, eso es lo que hace Luis Arce con el instrumento político, nos lastima y duele como militantes y como fuimos en algún tiempo, como amigos, no se hace, no seas tan cínico y no se puede negar a quien te ha llevado al poder, lo hemos hecho nosotros confiando en que era un compañero y qué grave y gran error que hemos cometido”, lamentó.

Lea también: El MAS evista ratifica congreso ante el TSE y solicita su supervisión

Chávez afirmó que el primer mandatario ya está en pleno trabajo de intentar ‘eliminar jurídicamente’ a Evo Morales para evitar su postulación el 2025; por ello, ha instruido al TSE y a la justicia para que obren en ese sentido, ante la convocatoria al congreso del MAS el próximo mes de septiembre que debe ser supervisado por el ente electoral, pero que Arce trata de impedir a toda costa para quedarse con la sigla de la tienda política.

“Quiere quitarnos el instrumento ya que está totalmente derechizado y de esa manera cambiar el MAS – IPSP y la lucha del pueblo boliviano por impunidad ya que, como ha denunciado el hermano Evo Morales, hay toda una mafia institucional gobernando en el país; quiere, a cambio de su impunidad entregar a la derecha lo que es el MAS, eliminar políticamente a Evo Morales y por eso está dando esos lineamientos”, reveló.

Foto: captura pantalla

Sin embargo, reiteró que la única directiva reconocida por el TSE es la que actualmente está a la cabeza de Evo Morales, que está vigente y tiene las firmas reconocidas para representar legalmente al MAS hasta que se lleve a cabo el congreso ordinario de ese partido en septiembre en el que saldrá una nueva Dirección Nacional elegida con las representaciones genuinas de las organizaciones matrices.