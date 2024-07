Yapacaní: Golpiza a mototaxista; dictan 180 días de prisión preventiva para el pasajero que se negó a pagar Bs 1 más

Arnez señaló que su padre deberá pasar un tratamiento de tres meses y que deberá recibir un injerto de platino en la cabeza. Las personas que deseen colaborar pueden contactarse con el número 634-43033.

El hecho se registró la mañana de este lunes, en el municipio cruceño de Yapacaní, cuando el mototaxista y su pasajero, quien no estaba de acuerdo con el supuesto incremento en la tarifa, protagonizaron una pelea.

“Hubo un altercado por el cobro de un boliviano demás. A un no le gustó pagar y al otro no le gustó que no le paguen”, señaló ayer el comandante de la Policía de Ichilo, Clovis Rojas.

Según el reporte policial, durante la gresca, el mototaxista cayó al piso golpeándose la cabeza y quedando en estado inconsciente.

La familia del mototaxista está preocupada por los gastos que ahora debe erogar y acude a la solidaridad de la población. Quienes deseen ayudar pueden contactarse directamente con la familia llamando al: 710-42642