El vicepresidente Nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ariel Montaño, afirmó que el domingo arribará un cuarto buque con combustible al puerto de Arica, Chile, pero que a la fecha la terminal continúa cerrada.

El ejecutivo de la petrolera estatal explicó que son 42 millones de litros de diésel que están en camino y se sumarán a los otros 42 millones de litros de diésel que están a la espera de ser descargados junto a 22 millones de litros de gasolina y 220.000 barriles de crudo.

“La programación para las últimas tres semanas era el ingreso de 220.000 barriles de crudo, que es un buque que está en Arica, 22 millones de litros de gasolina en un segundo buque y 42 millones de litros de diésel que es un tercer buque y Ye l 28 de julio en cuatro días llega un cuarto buque con 42 millones de litros de diésel”, informó a la red Bolivisión.

Recordó que, a causa del alto oleaje en el océano Pacífico, los barcos no pueden atracar en el puerto de Arica, que afectó en un 22% el suministro de diésel al mercado interno y ocasiona largas filas de motorizados en las estaciones de servicio.

Según YPFB, se prevé que el fin de semana ya se pueda habilitar el puerto para que el combustible que está a la espera de su descarga sea internado al país, pero que está en función al reporte de meteorología.

Montaño dijo que esta es la tercera semana que está cerrada la terminal portuaria, por lo que no se puede abastecer en su totalidad del carburante a los transportistas.

Por lo que se realiza la importación de combustibles desde Perú, Argentina y Paraguay para cubrir ese déficit ocasionado por el factor climático en el puerto de Arica.

Choferes

En tanto, el sector del transporte desvirtuó las afirmaciones de YPFB. El dirigente de los choferes asalariados de carga nacional e internacional Pedro Quispe dijo que la falta de diésel se debe a la falta de pago por parte de la petrolera estatal a las empresas importadoras y de transporte por el flete de las unidades.

Además, afirmó que la disminución en la provisión de diésel en el país llega hasta el 50% por lo que se registran largas filas en las estaciones de servicio del país.

“Las importaciones de diésel y gasolina han bajado a 40, 50%, no es como dice YPFB, que es 22%, gran mentira. Ayer se ha cargado 100 unidades de puerto de Mollendo, Matarani en Perú, Arica, Chile, no se ha cargado ninguna cisterna; Iquique poco, Antofagasta no se ha cargado. Paraguay, Argentina están cargando poco, 30, 40 unidades; es insuficiente”, informó.

A causa de la falta de pago, el sector del transporte prevé que en 90 días el país registrará una escasez total de combustibles.