12 créditos externos por $us 1.164 millones están estancados en la Asamblea Legislativa

En la Asamblea Legislativa existen 12 proyectos de ley para el acceso de créditos externos que están estancados, la suma de los mismos alcanza a $us 1.164.760.000. Siete de ellos deben ser tratados en la Cámara de Diputados, dos se encuentran en el Senado, uno fue rechazado y otro espera su promulgación.

La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Simona Quispe, en entrevista con la ANF, explicó que en esa instancia sólo hay dos créditos pendientes, el primero es para la ejecución del Parque Lineal La Paz – El Alto y, el segundo, de construcción de la carretera Uyuni – Hito LX tramos 1 al 3. La Comisión solicitó información complementaria al Ministerio de Planificación del Desarrollo, pero hasta el momento no respondió.

“De la misma forma el proyecto de ley para la construcción de la carretera Uyuni – Hito LX también está en el Senado. Al igual que en el primer caso, se envió una consulta al Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Planificación, pero hasta el momento no envían la documentación solicitada. Solo esos dos proyectos están en el Senado, no debemos más”, explicó la senadora.

La senadora se refirió a los siguientes préstamos: Parque lineal para La Paz – El Alto por $us 30.000.000, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Construcción de la Carretera Uyuni – Hito LX Tramos 1 al 3 por $us 223.420.000 de la Corporación Andina de Fomento (CAF)

En Diputados

Por otra parte, el diputado del MAS, Delfor Burgos, miembro de la Comisión de Planificación, señaló que existen cinco prestamos que deben ser tratados por el pleno de la Cámara Baja: Programa de generación de empleo fase II, Tierras para desarrollo sustentable, Riego comunitario y familiar, Implementación de plazas y museos del bicentenario, además de Resiliencia climática.

“Efectivamente, existen cinco proyectos de acceso a créditos, que fueron remitidos por la comisión a la presidencia de la Cámara Baja, con seguridad se va a tratar la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados”, precisó.

En ese contexto, su colega de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, dijo que esta semana estaba previsto el tratamiento de al menos cinco préstamos por el pleno de diputados, pero no fue tomado en cuenta en la sesión del jueves y continúa estancado en presidencia.

“El jueves, el presidente de Diputados (Israel Huaytari) convocó a sesión para tratar sólo dos proyectos, la transferencia y el proyecto normativo de elección del fiscal general que fue aprobado. Los otros proyectos siguen durmiendo en la presidencia de Diputados”, explicó.

Los proyectos, a ser tratados en el pleno de la Cámara Baja son: Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II por $us 52 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Programa Nacional para la Generación de Empleo – Fase II por $us 100.000.000 otorgado del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata); Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable, del BID $us 40.000.000. Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar, $us 150.000.000 del Banco Mundial y el Programa Nacional de Plazas y Museos del Bicentenario de la CAF, $us 75.000.000.

En comisión

A la vez, Burgos dijo que existen dos proyectos que deben ser tratados en la comisión de planificación de la Cámara Baja, se trata del contrato de préstamo de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II, suscrito con el BID por $us 52.000.000.

Además del último proyecto de préstamo que envió en pasados día el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, de construcción de una planta de energía fotovoltaica en Viacha otorgada por la Cooperación Alemana, de $us 37.840.000.

Otros pendientes

Con relación al crédito de apoyo a la emergencia del Covid-19, por $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Quispe dijo que en la sesión del del pleno del Legislativo, realizado el 6 de junio, se decidió aplazarla y se espera que el vicepresidente, David Choquehuanca, convoque a una nueva sesión para su aprobación.

Mientras que el crédito de edificación de la doble vía Caracollo-Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo, por $us 176.000.000, fue sancionado en ese mismo encuentro y remitido al Ejecutivo para su promulgación, pero hasta el momento no existe respuesta.

Rechazado

Por otra parte, Quispe recordó que el préstamo de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para La Paz otorgado por el BID, por $us 62.000.000, fue rechazado ya que no se remitió la información requerida sobre ese proyecto, además se consideró que no era oportuno adquirir una deuda de esa magnitud.

