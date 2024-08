14 candidatas aplazadas fueron preseleccionadas para el TCP, 8 son funcionarias públicas

La diputada disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandra Camargo cuestionó que se haya incluido a postulantes con bajas notas y con el aval de los parlamentarios de la oposición, dijo que responden a intereses políticos.

Fuente: ANF

14 de los 36 postulantes preseleccionados a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ingresaron a la lista semifinal con nota de reprobación, para cumplir con la equidad de género y representación indígena. Ocho profesionales ejercen funciones públicas en diferentes entidades estatales.

De los ocho postulantes al TCP por La Paz cuatro tienen baja nota; En Chuquisaca, de los ocho habilitados, dos sacaron menos de 130 puntos, la misma cantidad en Oruro. Mientras que, en Pando, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí tienen en sus listas a un aplazado, respectivamente.

La mayoría son candidatas mujeres, obtuvieron menos de 130 puntos de calificación, pero fueron incorporados en la lista que debe ser considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por La Paz, Miriam Rodríguez Aguilar obtuvo 126 puntos; María Vino Mejía logró 126; Mariela Sánchez Salas sacó 122 y Angélica Siles Parrado, 110; por Chuquisaca se encuentra, Hilda Mora Mora con 15 puntos; Nataly Flores Aguanta obtuvo 123.

Por Tarija, Heidy Calderón Pérez de Ossio con 128; por Pando, Mineya Lucindo Nacimento con 106; por el departamento del Beni, Mariana Montenegro Añez con 113 puntos, por potosí, Amalia Laura Villca con 113; por Oruro, Luz Moya Cayoja,con 111; Paola Prudencia Candia con 117.

Mientras que en las listas por Cochabamba y Santa Cruz se incluyó a un postulante varón, respectivamente, con el fin de cumplir con el criterio de representación indígena. Adalberto Rojas Arteaga que tiene 120 puntos y Julio Veizaga Ovando con 120 puntos.

Funcionarios

De ese total de postulantes, 8 ejercen funciones en entidades públicas. Por ejemplo, Miriam Aguilar Rodríguez es vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Hilda Mora Mora, es jefa de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Sucre; Heidy Calderón Pérez, vocal del Tribunal de Justicia de Tarija.

Adalberto Rojas Arteaga fue director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz y viceministro de Trabajo, en 2008; Amalia Laura Villca, vocal de la Sala Constitucional de Potosí.

Luz Moya Cayoja, Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; Paola Verónica Prudencio Candia, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y Mineya Lucindo Nacimento trabaja en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando.

Reacciones

Al respecto, la diputada disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandra Camargo cuestionó que se haya incluido a postulantes con bajas notas y con el aval de los parlamentarios de la oposición, que responden a intereses políticos y no a los de la población.

A la vez, dijo que como bloque disidente plantearon la aprobación de una ley corta que permita subsanar los plazos y permitir la participación de mujeres e indígenas, con el fin de evitar que postulantes cuestionados sean incorporados en la lista semifinal.

“Es lamentable que se hayan incluido a personas que tienen dudosas calificaciones, pero además existen denuncias de ‘chanchullo’, pone en entredicho y ensombrece este proceso. Por eso es que hemos propuesto un proyecto de ley corta que pueda subsanar plazos, tiempos cortos que no pasaban los siete días, sobre todo con el fin de permitir la participación de mujeres indígena y evitar estas irregularidades”, explicó.

El diputado de Creemos e integrante de la Comisión Mixta de Constitución, Fabian Ayala, afirmó que, de manera personal, no está de acuerdo con la incorporación de postulantes reprobados a las listas, pero señaló que no se podía declarar desierta la convocatoria porque existía el riesgo de que las elecciones judiciales no se realicen este año.

A su criterio, no existe motivo para que el pleno del Legislativo rechace nuevamente el informe complementario de esa comisión porque existe un acuerdo entre las tres fuerzas partidarias, para avanzar con el proceso.

“Yo siempre dije que meter aplazados a la lista final no era lo más óptimo, pero es con lo que contamos, tuvieron que ingresar personas que no sacaron los 130 puntos. No creo que sea motivo para que el informe nuevamente sea rechazado, porque existe un acuerdo entre las diferentes bancadas”, manifestó.

