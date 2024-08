A la espera del nuevo DT, Aurora sigue sus aprestos

Mientras la dirigencia de Aurora continúa en busca del nuevo entrenador, el primer plantel desarrolló ayer su segundo día de minipretemporada, todo ello a cargo del técnico Sergio Órteman, quien se mantiene provisionalmente hasta que se presente al profesional que lo releve en el cargo.

La lista de candidatos no varió mucho, pese a que en las últimas horas bajaron las probabilidades de que Julio César Baldvieso sea el nuevo DT, ya que el técnico valluno posee contrato con GV San José.

A ello se suma que el propio estratega declaró al programa Deportes en acción Oruro que se reunió con Jaime Cornejo, titular de Aurora, para arreglar una deuda pasada.

“Resulta que la última vez que dirigí Aurora, me quedaron debiendo 10 mil dólares. Estoy hablando de hace tres años atrás (2021). Llamé a Jaime (Cornejo) y le dije que quería reunirme y me dijo que vaya al complejo. Si yo tuviese algo que esconder, no iría al complejo para reunirme”, aclaró Baldivieso.

Inclusive, Baldivieso ya dirigió la práctica de ayer en Oruro, aunque su futuro profesional no está cerrado del todo. Por ahora, sigue en GV San José con contrato hasta el 31 de diciembre.

Sin pausas

A pesar de seguir trabajando bajo el mando de Órteman y a la espera de un nuevo profesional, en Aurora no se pierde pisada al trabajo durante estos días.

“Estos días que hay selección (boliviana) aprovechamos a mejorar lo que tenemos que mejorar para el partido con Nacional (Potosí). Vamos a seguir corrigiendo”, declaró Oswaldo Blanco.