Alberto Fernández formalizó su renuncia a la presidencia del Partido Justicialista

El pedido de renuncia fue efectuado por Juan Manuel Olmos, el apoderado del PJ. De esta manera, el hoy auditor general de la Nación impulsó una medida que era reclamada con urgencia por el resto de las autoridades del peronismo, en medio de la conmoción que envuelve al tradicional partido peronista.

El expresidente consideró oportuna su salida de la conducción del PJ «con el único propósito de no involucrar al partido» en los hechos que considera que se le «endilgan falsamente».

«Los hechos que se me imputan son falsos«, sostuvo el expresidente sobre la denuncia de su ex mujer, a la que se la vio golpeada y con hematomas en un ojo y un brazo. «Aún aguardo que la Justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa», apuntó presuroso contra el juez Julián Ercolini, otrora su discípulo catedrático.