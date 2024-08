Alcalde paceño Iván Arias dice que si se quitan diputados a los departamentos puede haber ‘una guerra civil’

El burgomaestre propone eliminar nueve de los 36 senadores y los nueve diputados supraestatales para distribuir esos escaños en los departamentos con riesgo de perder representación en la ALP

Boris Bueno Camacho / La Paz

El alcalde de La Paz Iván Arias alertó este lunes que si se quita la representación parlamentaria a los departamentos que sufrieron una disminución poblacional por las migraciones que se experimentaron en las últimas décadas se puede producir una ‘guerra civil’ en el país; por ello, estimó pertinente la inclusión de una pregunta sobre la distribución de escaños en el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce Catacora en su discurso por los 199 años de independencia de Bolivia.

Arias recordó que si bien existe un descrédito de los asambleístas ante la opinión pública en lo fáctico ninguno de los departamentos querrá perder su representación de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque les restará peso político; en ese sentido, propuso una nueva distribución del total de los parlamentarios para que no haya una región que pierda escaños en la reingeniería de las circunscripciones uninominales y se respete el incremento para aquellas que tengan mayor densidad poblacional.

“Yo sé que los diputados no son muy queridos, pero a ver quite a un departamento un diputado, esto es motivo de una guerra civil, de una confrontación, nosotros planteamos que se eliminen la cantidad de senadores, no sé para qué tenemos cuatro senadores si antes teníamos tres y era suficientes, ahí ya tienen nueve (menos), planteamos que se eliminen los diputados supranacionales, ahí tiene otros nueve que se pueden reasignar”, afirmó el burgomaestre.

El alcalde paceño Iván Arias en conferencia de prensa. Foto: captura pantalla

De esa manera, dijo, se mantiene la cantidad de diputados a todos los departamentos y solo se incrementa a aquellos que han crecido en población, de esa manera, se evitará la confrontación entre bolivianos. En una anterior oportunidad, acotó que esta decisión debe estar acompañada de una profundización de la descentralización, la creación de un fondo mancomunado para la compensación económica a los departamentos deprimidos que debería emerger de un gran acuerdo nacional.

Asimismo, se refirió a la reelección continua o discontinua y dejó en claro que el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) fue que la población consultada negó la posibilidad de un tercer mandato al entonces presidente Evo Morales Ayma, quien posteriormente utilizó a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la interpretación de los tratados internacionales, de la Constitución Política del Estado (CPE) y de las normas vigentes para forzar a una candidatura que terminó con los sucesos de 2019.

“Quiero recordar que hubo ya un referéndum sobre el tema de la reelección, el 21F Bolivia no, ahora bien, no entiendo si el presidente está planteando otra cosa, si el presidente está planteando que solo gobernemos cinco años y después no haya reelección, es otro planteamiento que hay que debatir , porque ahora la CPE contempla la reelección, las dos propuestas nos parecen atinadas y los asambleístas deben debatir porque estamos cerca a la distribución de recursos de coparticipación”, puntualizó.

Sobre la suspensión o no de la subvención de hidrocarburos sostuvo que debe responder a la formulación de una política nacional. “Si seguimos con la subvención, ¿de dónde sacamos plata? Ya no hay plata. Si decimos no a la subvención, ¿qué hacemos con la canasta familiar? ¿Cómo la vamos a equilibrar? Esa es una política económica que tiene que seguir el siguiente gobierno viendo y convenciendo por dónde debe ir el nuevo enfoque de la economía”, enfatizó la autoridad paceña.