Alerta por humo: Día del Peatón en Trinidad sin actividades físicas

El Día del Peatón en Trinidad, programado para este domingo 1 de septiembre, se llevará a cabo con la restricción vehicular, pero sin las actividades deportivas y al aire libre que suelen acompañar esta jornada.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Este viernes, la Mesa Técnica Municipal de Salud de Trinidad tomó la decisión de suspender todas las actividades deportivas programadas para el Día del Peatón y el Ciclista, debido a la emergencia ambiental.

“Estamos muy preocupados. Hay una gran cantidad de humo, es realmente increíble. No está en discusión el Día del Peatón y la no circulación vehicular se va a cumplir. Sin embargo, hay una recomendación de no realizar actividades físicas al aire libre por el daño que pueda causar el humo al organismo”, detalló el alcalde Cámara.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, Víctor Rivero Moro, Director Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, explicó que tras analizar la situación y evaluar los informes sobre la calidad del aire en la ciudad, se decidió suspender la promoción de actividades físicas este domingo.

“De igual forma, mencionamos a la población que nuestro Centro de Salud Central y el Centro de Salud 30 de Julio están siendo reforzados con colirios y medicamentos antiinflamatorios para atender los casos de asma y problemas respiratorios”, informó Rivero.

La humareda generada por los incendios ha causado un aumento en los problemas de salud relacionados con las vías respiratorias y los ojos, lo que llevó a las autoridades a tomar esta medida precautoria. La Mesa Técnica ha recomendado a la ciudadanía evitar la exposición al aire contaminado durante la jornada, a fin de minimizar los efectos adversos.

Aunque se mantendrá la restricción vehicular en cumplimiento de la Ley Nacional 150 y la Ley Municipal 46/2014, las autoridades instan a la población a no realizar actividades al aire libre que puedan poner en riesgo su bienestar.