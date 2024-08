Amparo Ballivián: “Hay que incentivar la inversión extranjera porque trae dólares”

La precandidata a la Presidencia lanzó cuatro propuestas para superar la “crisis” y consideró que el planteamiento de controlar los dólares de los exportadores no es una medida acertada.

Fuente: Unitel

La economista y precandidata a la Presidencia de Bolivia, Amparo Ballivián, planteó cuatro medidas que se pueden asumir con miras a oxigenar el flujo de dólares en la economía, siendo una de estas el incentivo a la inversión privada, de acuerdo con la explicación que dio en una entrevista con UNITEL.

Las sugerencias son las siguientes:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

1.- La liberación de las exportaciones sin cupos, restricciones ni política de seguridad alimentaria, sino el fomento del comercio exterior, a través de agregados comerciales en las embajadas que abren nuevos mercados

2.- “Hay que incentivar la inversión extranjera, porque la inversión extranjera trae dólares, pero además tiene otros beneficios, trae tecnología, trae mercados y crea empleo”, apuntó Ballivián.

3.-Gestionar ante los organismos de cooperación internacional créditos de libre disponibilidad, porque esos son los que pueden solucionar la falta de la divisa estadounidense. En esta línea, advirtió que los créditos trabados en la Asamblea Legislativa no son una solución porque son créditos para inversión.

4.- Abandonar el tipo de cambio fijo y optar por uno flexible, más aun si se toma en cuenta que la década de los años 80 una medida de estas características le trajo resultados al país, cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) el mecanismo del bolsín (subasta de dólares al mejor postor).

“Y creo que es posible hacer un bolsín inclusive mejorado. Y la segunda razón por la que creo que el tipo de cambio flexible es lo más adecuado es porque así funciona en la gran mayoría de los países del mundo. No hay un tipo de cambio fijo entre el dólar y el euro, o entre el yuan chino y el yen japonés. No, no funciona así”, subrayó.

Por otro lado, consideró que la propuesta de los movimientos sociales de controlar los dólares generados por los exportadores a través del BCB no va a solucionar el problema de las divisas. “Esa sugerencia no me parece acertada”, matizó.

Además, señaló que el rol de los empresarios privados debe enfocarse en la producción para una mayor exportación: “Empezar a exportar más y empezar a hacer contactos con inversionistas extranjeros para traer dólares al país”, concluyó.