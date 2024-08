Analista político sostiene que referéndum debe plantear un solo mandato presidencial

Ruiz asegura que al reducir a una vez el mandato de una autoridad electa habrá mejores gestiones en los tres niveles de gobierno

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Luis Alberto Ruiz sostiene que el planteamiento del presidente Luis Arce de proponer un referéndum para tratar tres temas que son objeto de debate en la actualidad no es una ‘idea descabellada’, tan solo se tiene que cuidar en el planteamiento de las preguntas sobre los tres temas que permitan una respuesta concreta de los consultados para los cambios que se pretenden lograr a través del resultado que arrojen.

Ruiz fue enfático en señalar que la pregunta sobre la reelección presidencial no debe estar dirigida a si Evo Morales puede o no ser candidato, debido a que ese tema ya está zanjado por la opinión consultiva 2821 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por la sentencia constitucional 1010/2023, que establece claramente que la reelección indefinida no es un derecho humano, veredictos que echan por tierra los anhelos del exmandatario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Además, Bolivia fue consultada en el famoso referéndum del 21F y le dijo que no, en el país no está permitido, los bolivianos y bolivianas no queremos a alguien que se perpetúe en el poder. En esto de los análisis hay que ser absolutamente críticos, desideologizarnos un poco de los partidos políticos para entrar a la profundidad, en ese sentido, se tiene que ver cómo va a estar planteado si se llega a este referéndum”, enfatizó.

Fuente: captura pantalla

El analista sugirió que la pregunta debería circunscribirse a poner el límite de un solo mandato para todas las autoridades electas de los tres niveles gubernamentales, eso permitirá que se dediquen a hacer gestión y no a tomar acciones en función a los cálculos políticos como sucede en la actualidad; por ello, reiteró que es muy importante el sentido que se le dará a las preguntas que ingresarán en la consulta ciudadana.

“La pregunta debería ser: bolivianas y bolivianos, ¿están ustedes de acuerdo que en el país exista un solo mandato presidencial? Pero que vaya más allá y sea para el vicepresidente, para los gobernadores, para los alcaldes, para concejales y asambleístas, esa pregunta daría mucho a la población para que el día de mañana las personas que lleguen a la Asamblea, al concejo, a la gobernación; senadores y diputados que están acostumbrados a vivir de la política solamente se queden una vez en el cargo”, puntualizó.

Puede leer: Vocal Tahuichi Quispe advierte con un ‘escenario catastrófico’ si no se suspenden las primarias

Ruiz lamentó que la política haya ingresado en un escenario de degradación tal que no existe el reconocimiento a los buenos planteamientos del adversario y solamente se denoste la propuesta tan solo por los enconos políticos, Por ello, resaltó que se debe priorizar la alternancia como base fundamental para la profundización de la democracia ya que la gente no quiere ver los mismos rostros durante años en el espectro político.

“Así como la sentencia constitucional 1010 dice que nadie puede estar más de una vez en el poder y esto va para cualquier tipo de autoridad, así sea alcalde, así sea rector, así sea lo que sea, nadie puede repetir, que hermoso sería que mañana la autoridad tenga una sola gestión y que sea buena su gestión. Esto le va a dar mucho oxigeno al sistema político boliviano. No lo estamos inventando, otros países tienen este sistema y lo bueno hay que traerlo para el país”, reflexionó.