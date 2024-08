Ante nuevas restricciones a tarjetas, experto advierte que la Asfi no puede regular el uso del dinero de las personas

La competencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) sólo se limita a las entidades del sistema financiero de Bolivia y no puede regular el uso que le dan las personas a su dinero, advirtió el exdirectivo del BCB, José Gabriel Espinoza.

La Paz, 23 de agosto de 2024 (ANF).- Tras establecerse nuevas restricciones al uso de las tarjetas de crédito y débito en el exterior, el experto en temas económicos y exdirectivo del Banco Central de Bolivia (BCB), José Gabriel Espinoza, advirtió que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) no puede regular el uso que le dan las personas a su dinero, porque su competencia sólo se limita a las entidades del sistema financiero boliviano.

La jornada pasada, la directora de la Asfi, Ivette Espinoza, informó que establecieron nuevos controles y limitaciones al uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior porque supuestamente algunos usuarios estarían haciendo un empleo inadecuado para conseguir dólares y enviarlos a Bolivia.

La funcionaria indicó que descubrieron que algunas personas usaron sus tarjetas para ir a casinos, comprar fichas, perder unas cuantas, luego intercambiarlas por dólares para finalmente enviarlos a Bolivia con el propósito de venderlos a precios mayores al tipo de cambio oficial.

Para el exdirectivo del BCB, estas regulaciones por parte de la Asfi «son torpes» y va en contrasentido a la realidad actual, donde el país necesita dólares.

«Me preocupa la posición tan arbitraria donde ya no importa si algo es legal o ilegal, sino que tiene que ver con que me parezca si algo está bien o está mal. Eso es un paso más hacia un Gobierno bastante agresivo con el usuario, con el sistema financiero. Al final del día, las personas pueden hacer uso de sus recursos, pueden mover sus recursos dentro de lo que está establecido en la normativa. Hoy día no es ilegal traer dólares al país. Va en total contrasentido, el país necesita traer dólares. El problema es que la Asfi está siendo totalmente irracional en su normativa», argumentó anoche en Red uno.

Con la nueva medida, la Asfi supuestamente intenta regular el mercado negro del dólar, cuando este se convirtió en una alternativa a la incapacidad del sistema financiero para abastecer la demanda de la divisa norteamericana en el mercado boliviano.

El experto resaltó que no existe normativa vigente que obligue a las personas particulares a comercializar sus dólares a un tipo de cambio oficial de Bs 6.96. Las regulaciones son exclusivamente para las entidades del sistema financiero.

«La Asfi no puede regular qué haces tú con tus recursos, la Asfi sólo regula a las entidades del sistema financiero, no regula a las personas. Si existen movimientos ilegales, le corresponde a la Unidad de Investigaciones Financieras, y está muy claro lo que es lo ilegal; todo lo que no está establecido como ilegal, está permitido. Las personas, cuando han ganado su dinero de manera lícita, pueden disponerlo también en cualquier fin que sea lícito», enfatizó el experto.

