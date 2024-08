Apple Podcasts ahora disponible en la web

¿Alguna vez has querido escuchar tu podcast favorito en el trabajo pero te diste cuenta de que no tienes tu iPhone, iPad o Mac a la mano? Pues Apple acaba de lanzar una solución que te va a encantar: Apple Podcasts ahora está disponible en la web. Así es, finalmente puedes acceder a todos tus programas desde cualquier navegador, ya sea que uses Safari, Chrome, Edge o Firefox.

¿Qué hay de nuevo?

Hasta hace poco, si querías disfrutar de Apple Podcasts, tenías que hacerlo desde un dispositivo Apple. Esto dejaba fuera a usuarios de Windows y otros sistemas que no siempre tienen acceso a un dispositivo de la manzanita. Pero con esta actualización, Apple ha abierto las puertas para que todos puedan suscribirse, escuchar y seguir sus programas favoritos sin importar dónde estén o qué dispositivo estén usando. ¿Eres fanático de ese podcast de tecnología que siempre recomiendan en WWWhatsnew.com? Ahora puedes escucharlo sin complicaciones, incluso si estás en una computadora con Windows.

Yo creo que este movimiento de Apple es parte de una estrategia más amplia. Hace poco también lanzaron Apple Maps en la web, y parece que la compañía está dispuesta a llevar más de sus servicios a otras plataformas. No es ningún secreto que Apple quiere asegurarse de que todos, incluso aquellos que no son parte de su ecosistema, tengan acceso a sus servicios básicos. Y, honestamente, me parece una decisión inteligente.

La experiencia en la web: ¿cómo funciona?

Lo primero que notarás al acceder a podcasts.apple.com es que la experiencia es muy similar a la que ya conoces en iOS o macOS. Tienes una barra lateral con opciones para Buscar, Inicio, Explorar y Top Charts. Esto hace que sea fácil encontrar nuevos episodios, explorar categorías populares y ver qué programas están en tendencia. Además, la web sincroniza automáticamente con tu Cuenta Apple, lo que significa que todo lo que guardes o marques como escuchado se reflejará en todos tus dispositivos.

Imagina que estás en la oficina, abres tu navegador y decides escuchar un episodio que comenzaste en tu iPhone mientras ibas al trabajo. Con esta nueva función, puedes retomar justo donde lo dejaste, sin importar si cambiaste de dispositivo. Yo creo que esta continuidad es una de las mejores cosas que Apple ha implementado, y algo que muchos usuarios agradecerán.

¿Qué significa esto para los usuarios de Windows y Android?

Hasta ahora, los usuarios de Windows y Android no tenían acceso a muchas de las últimas funciones de Apple Podcasts. Claro, podías encontrar otros gestores de podcasts en estas plataformas, pero no era lo mismo. Ahora, con esta versión web, cualquiera puede acceder a Apple Podcasts, aunque su experiencia esté limitada a una conexión a internet. Esto abre la puerta a que más personas disfruten del contenido exclusivo que solo encuentras en Apple.

En WWWhatsnew.com, hemos hablado de cómo Apple está abriendo más sus servicios a otras plataformas, y esta es una prueba más de esa tendencia. Aunque aún faltan algunas funciones, como Apple Arcade y Apple Fitness+, que siguen siendo exclusivas de los dispositivos Apple, no me sorprendería que veamos más de estos servicios disponibles en la web en un futuro cercano.

¿Qué esperar en el futuro?

Apple está moviéndose estratégicamente para hacer sus servicios más accesibles, y no me sorprendería que esto sea solo el comienzo. Con Apple Music, Apple TV, Apple Maps y ahora Apple Podcasts disponibles en la web, parece que la compañía está interesada en mantener su relevancia en un mundo donde la gente usa múltiples dispositivos y sistemas operativos.

Si eres un usuario de Apple, esto solo mejora tu experiencia. Y si no lo eres, ahora tienes más razones para probar sus servicios. La web de Apple Podcasts es solo una de las muchas puertas que Apple está abriendo, y creo que veremos más innovaciones en esta línea muy pronto.