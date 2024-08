Arce acuerda con los productores agropecuarios trabajar en tema de biotecnología y avasallamientos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El prsidente Arce con los productores agropecuarios. Foto: El Deber.

Arce afirma que conformaron gabinetes sociales en reunión con el agro y que hay problemas de liquidez de dólar; reunión agro y Gobierno acuerda trabajo sobre biotecnología y resultados se conocerán el martes 27; avasalladores serán desalojados; y, frentes tendrán hasta el 21 de octubre para registrar alianzas con miras a elecciones generales 2025. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce afirma que conformaron gabinetes sociales en reunión con el agro y que hay problemas de liquidez de dólar

Luego del encuentro que sostuvieron en el gabinete agropecuario por la economía y producción, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el presidente Luis Arce, afirmó este sábado que conformaron gabinetes sociales en la reunión con el sector agropecuario, con el fin de atender de manera directa los requerimientos. También indicó que está “claro” que el país atraviesa problemas de liquidez del dólar. “Nos hemos dedicado ahora a la tarea de hacer gabinetes sectoriales para atender de manera más directa y de manera más específica algunos requerimientos de sectores que generan el ajuste necesario en el sector externo como lo explicaba ayer”, afirmó el Primer Mandatario, tras la reunión con el agro.

– Reunión agro y Gobierno acuerda trabajo sobre biotecnología y resultados se conocerán el martes 27; avasalladores serán desalojados

Luego de más de siete horas de reunión que sostuvieron el presidente Luis Arce, junto a ministros de Estado, y los representantes del sector agropecuario de Santa Cruz, que se realizó este sábado, en el gabinete agropecuario extraordinario se determinó que en 10 días se trabajará sobre la biotecnología, que implicará aspectos técnicos y normativos y los resultados se conocerán el martes 27 de agosto, en la ciudad de La Paz. Además, en otra de las conclusiones se determina que, con el fin de dar seguridad jurídica a los productores, el Ministerio de Gobierno organizará el desalojo de los avasalladores. “Se determinó avanzar en un trabajo sobre la biotecnología, que aborde aspectos técnicos y normativos”, señaló la ministra María Nela Prada.

– Frentes tendrán hasta el 21 de octubre para registrar alianzas con miras a elecciones generales 2025

Las organizaciones políticas tendrán hasta el 21 de octubre de este 2024 para formalizar sus eventuales alianzas con miras a las elecciones generales que se realizarán el 17 de agosto de 2025, reveló el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga. Estos plazos son inamovibles porque toman como punto de partida el 8 de noviembre de 2025, cuando las nuevas autoridades electas de los órganos Ejecutivo y Legislativo deben jurar a sus cargos. “Si el 8 de noviembre (de 2025) deberíamos renovar las autoridades del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, la elección está prevista para el 17 de agosto del siguiente año, y esta es una fecha que no la podemos mover”, señaló Arteaga.

– Las elecciones presidenciales serán el 17 de agosto de 2025, según vocal Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tachuichi, indicó que “el próximo domingo 17 de agosto del año 2025” serán las elecciones presidenciales. “El proceso electoral de oro, el más importante es este proceso justamente de elección general presidencial 2025, es un proceso electoral que no tenemos que ponerle ningún riesgo”, afirmó. “Tenemos que cuidarlo a este proceso electoral para que se pueda producir esa transición el sábado 8 de noviembre de 2025 con el futuro gobierno, ya sea presidente o presidenta, futuros senadores, futuros diputados”, añadió la autoridad. En criterio de Tahuichi, “esa fecha es inamovible”. La fecha de votación está contenida en la convocatoria al proceso electoral y la publicación del cronograma.

– Bonadona plantea que se recurra al FMI por $us 10.000 millones para solucionar crisis económica del país

Para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país, se requieren al menos $us 10.000 millones, el economista Alberto Bonadona plantea al Gobierno que recurra al Fondo Monetario Internacional (FMI), para solicitar esos recursos. Este es un tema que debería enfrentar el Gobierno acudiendo al Fondo Monetario Internacional, no le veo otro lugar donde se puedan conseguir aproximadamente 10.000 millones de dólares para enfrentar el problema económico en su conjunto”, declaró el experto. En los últimos meses, la situación económica del país no es buena, debido a la falta de divisas en entidades financieras, y el tipo de cambio que se disparó en el mercado paralelo lo cual generó una devaluación del boliviano.

– Asosur expresa su “profunda preocupación” por las nuevas medidas que incluyen “asignación discriminatoria de volúmenes de combustible”

La Asociación de Surtidores y Estaciones de Servicio (Asosur) nacional emitió un comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación” ante las recientes medidas vinculadas con su actividad pues considera que “incluyen la asignación discriminatoria de volúmenes de combustible en las Estaciones de Servicio denominadas Estratégicas, favoreciendo con volúmenes adicionales”. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lanzó cinco medidas que aseguró garantizarían el abastecimiento de combustible, principalmente de diésel. Entre las principales, mencionó que se designaba “volúmenes adicionales” para las estaciones con filas, el retorno del control militar y el desplazamiento de funcionarios en estaciones de servicio.

– Defensoría presentará informe sobre costos de alimentos y productos de la canasta familiar, lo hará mensualmente

La Defensoría del Pueblo, anunció que presentará un informe sobre los precios de los alimentos y productos de la canasta familiar, y que lo hará mensualmente, para “garantizar” el derecho a la alimentación y evitar movilizaciones. “Estamos aplicando un protocolo de verificación a los precios de los insumos de la canasta familiar, la próxima semana presentaremos el informe, esto en atención a que la elevación de algunos productos puede afectar el derecho a la alimentación o el derecho a vivir en condiciones dignas; toda vez que la perspectiva de derechos humanos propicia que realicemos este tipo de verificaciones, las cuales se realizarán a través de las 21 oficinas que tenemos a nivel nacional”, señaló el defensor Pedro Callisaya.

– Créditos de vivienda y programas sociales benefician a más de 700.000 bolivianos desde 2011

A través de los créditos de vivienda de interés social, entre 2014 y junio de 2024, se otorgaron $us 4.619 millones beneficiando a 100.778 personas. Además, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) invirtió entre 2011 y 2023, Bs 10.567 millones, mejorando las condiciones de vida de 618.531 familias, cita un reporte del Ministerio de Económica. En el marco del 1er. Encuentro Nacional por la Vivienda Digna y Sostenible, organizado por la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ofreció una detallada exposición sobre «El rol del sector público en el acceso a la vivienda, sus desafíos y estrategias».

– La Paz: Encuentran sin vida al bebé Luan en un río que está a 45 minutos de su casa

El niño Luan Gómez Supa, de un año y medio de edad, fue encontrado sin vida este sábado en el río Chamaleo, en la población Huajchona, a 45 minutos de Mayaya, Caranavi, La Paz, donde desapareció el martes 13. Desde esa fecha se movilizó a varios de uniformados para que realicen la búsqueda, se creía que fue arrastrado por el río Kaka, pero apareció ahogado en otro afluente, a 45 minutos de distancia de donde se lo vio por última vez. «La jefatura de Teoponte, en coordinación con la Policía de Mayaya, proceden al levantamiento legal del cádaver del menor desaparecido desde hace varios días en la localidad de Huajchona», informó este sábado el teniente coronel José Antonio Layme.

– Protesta mundial contra el «fraude electoral» de Maduro: ciudades de España y medio planeta se unen a la indignación en Venezuela

Las protestas contra los resultados electorales de Venezuela han alcanzado este sábado una dimensión superior a la que venía dándose en las últimas semanas. Numerosas ciudades de todo el planeta han celebrado manifestaciones multitudinarias para pedir la libertad del país y denunciar lo ocurrido en los pasados comicios presidenciales. Desde Latinoamérica hasta Europa, las protestas se han producido así en todos los lugares del mundo. La madrileña Puerta del Sol ha sido testigo de hecho de la presencia de hasta 15.000 manifestantes según cifras de la Delegación de Gobierno. Según sus organizadores, la de Madrid ha sido, además, la más numerosa de las más de 350 protestas que se han producido a nivel mundial.