Arce plantea un referéndum para definir la continuidad de la subvención de hidrocarburos y la reelección presidencial

Además, convocó a un diálogo nacional con diferentes sectores para definir las acciones que se deben tomar en cuanto a aspectos como la ausencia de dólares y la escasez de combustibles.

El presidente Arce en su alocución. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente Luis Arce Catacora anunció la convocatoria a un referéndum nacional en ocasión de las elecciones judiciales para consultar a la población boliviana sobre la continuidad o no de la subvención de hidrocarburos, la reelección presidencial contemplada en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la modificación del artículo 146 de la Carta Magna sobre la cantidad de asambleístas que se asignan a los diferentes departamentos.

El artículo 168 de la CPE señala que “el período de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. El primer mandatario busca que sean los votantes los que determinen las continuidad o cambio de lo dispuesto en este acápite que provocó una serie de problemas en el pasado reciente, sobre todo por la interpretación que se dio.

En cuanto al artículo 146, este determina el número de miembros de la Cámara de Diputados que en la actualidad es de 130, la mitad de ellos elegida en circunscripciones uninominales. La distribución del total de escaños entre los departamentos es determinada en base al número de habitantes que tienen de acuerdo con el último Censo Nacional, en este caso el de este año. La asignación respecto a la cantidad poblacional. De acuerdo con su discurso, Arce busca modificar esta repartición.

“Estas propuestas no responden a cálculos electorales ni apetitos personales, apuntan a resolver los problemas. Pensamos en el país, el futuro de esta y otras generaciones, en el bienestar de las familias bolivianas. Los anhelos colectivos guían el horizonte de la patria, es un pueblo que lucha por lo que se propone. Defenderemos la democracia y no huiremos ante quienes quieren provoca zozobra. No somos cobardes y no vamos a traicionar a nuestro pueblo cuando más nos necesita”, resaltó el primer mandatario.

Asimismo, informó que tomó la decisión de convocar a un diálogo por la economía nacional en los próximos días, para tratar el tipo de cambio, las exportaciones e importaciones, entre otros temas que serán debatidos con diferentes estamentos de la sociedad boliviana, sobre todo con sectores productivos y económicos, para que en consenso se tomen determinaciones que servirán para tomar acciones al respecto.

Asimismo, convocará a una reunión extraordinaria del gabinete social compuesto por el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales, para tratar también esos asuntos que aquejan al país en su conjunto. El objetivo sería el recoger las propuestas de las fuerzas vivas del país para poder actuar de manera integral.

Situación de los combustibles

El año 2023, la subvención a los hidrocarburos costo al país más de 12.600 millones de bolivianos, de ese monto, 12.477 millones de bolivianos correspondió a diésel y gasolina y 202 millones de bolivianos a incentivos y otros. Sin embargo, en el Presupuesto General del Estado (PGE) se contempló tan solo poco más 7.600 millones de bolivianos, dos terceras partes menos. Para este año, el Gobierno proyectó una subvención por un total de 9.803 millones de bolivianos.

Por ello, el presidente recordó que existe una menor cantidad de dólares y el país es altamente dependiente de las importaciones. 58 por ciento de gasolina y 86 por ciento de diésel llega de diferentes países y significan una mayor salida de divisas que en la actualidad no hay, lo que generó además un mercado negro de especulación del dólar estadounidense. En ese sentido, dijo que se deben discutir los precios y anunció la modificación del precio de un tipo de combustible y la oferta de otro

“Hay que discutir los precios, se incrementará la gasolina premium plus a un precio de 5,71 bolivianos y que sufrirá modificaciones, también ponemos a disposición la ultra premium cien a un precio de 6,71 bolivianos; la diferencia será considerable en el rendimiento del motor y le permitirá un ahorro al comprador. El diésel y la gasolina seguirán con los mismos precios y no afectará a la mayoría de la población”, aseveró.