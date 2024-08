Arce revela que diversificación de la economía no fue atendida en gestión de Evo Morales

El presidente Luis Arce aseguró que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que implementó cuando era Ministro de Economía, no fue comprendido a cabalidad por el gobierno de Evo Morales, que desatendió la diversificación de la economía.

“No se hizo (la diversificación) en el pasado porque no se entendía el modelo. Si no lo entendían, no se podía implementar. No se entendió (…).Nosotros concebimos el modelo, así que en nuestro gobierno lo hemos ejecutado desde el primer día”, declaró Arce en entrevista con Diario Red.

Confirmó que la incomprensión del modelo económico boliviano ocasionó “una eterna pelea que tenía con otros ministerios en los gabinetes económicos”.

“Traté de orientarlos, les decía qué había que hacer, pero nunca venía la voz de arriba instruyendo que las cosas se hagan”, reveló.

En esa línea, señaló que actualmente su gobierno está “corrigiendo errores del pasado”, principalmente sobre la exploración de hidrocarburos y dependencia de importaciones de diésel y gasolina.

“El problema del diésel y gasolina que hoy vivimos es el resultado de una mala política de hidrocarburos que no enfatizó la exploración. Hice notar cientos de veces que había que hacer exploración, pero no se lo hizo y, cuando se lo hizo, se lo hizo mal”, contó.

Aseguró que recibió un país dependiente de las importaciones de diésel y gasolina. “En 2016 importábamos el 50% de la demanda nacional de diésel, hoy importamos el 86%, realmente estamos mal. Se necesitan siete años para desarrollar una actividad petrolera”.

Y enfatizó sobre el descubrimiento del pozo hidrocarburífero Mayaya X1, en el norte del departamento de La Paz, que alcanzan a 1,7 TCF (trillones de pies cúbicos, sigla en inglés). “Nuestro plan es que mañana podamos tener gasolina y diésel de producción nacional”.

A ello se suma la apuesta de Bolivia con las 170 plantas industriales en diferentes partes del país.

Los nuevos descubrimientos de gas podrían tener frutos hacia 2026. Existe entonces una posibilidad real de que el país resuelva sus problemas de hidrocarburos.

