Argentina: Nuevo video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial; «Soy el amor de tu vida»

Las imágenes, presuntamente grabadas por el propio ex Presidente, habrían sido registradas el mismo día que el video que se difundió anoche

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/7k0HTJz61BsvmlyO.mp4 «Soy el amor de tu vida»: nuevo video de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial

Fuente: infobae.com

Este viernes se filtró un nuevo video donde se puede ver a la conductora Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno. En las imágenes, que habrían sido grabadas por el propio Alberto Fernández con su teléfono celular, se puede escuchar la voz del ex Presidente realizando una serie de consultas a la mujer.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por la ropa de Pettinato y las características de las imágenes, el video habría sido registrado durante la misma visita durante la cual se hizo la grabación que trascendió anoche y se veía a la periodista almorzando con el ex jefe de Estado.

En esta ocasión, se observa a la joven sentada sobre uno de los sillones de la oficina más importante de la Casa de Gobierno escribiendo en un sobre blanco con una lapicera negra de pluma que el ex mandatario solía usar para firmar decretos y otros documentos oficiales de Gobierno. Si bien no se lo ve, se escucha a Alberto Fernández hacer una serie de interrogantes y declararle su cariño a la invitada: “Yo te amo”.

A la izquierda, Pettinato con la pluma del ex Presidente. A la derecha, una foto de archivo de anotaciones de Alberto Fernández con su pluma encima

AF: ¿Qué estás haciendo?

TP: Dedicándote una carta de amor.

AF: ¿Para quién?

TP: Para vos.

AF: ¿Qué le decís en la carta?

TP: El amor de tu vida… Que soy el amor de tu vida.

AF: Te amo.

TP: Yo te amo.

Luego del diálogo, Pettinato muestra el sobre y se puede leer la leyenda: “Para Alberto Ángel Fernández de Tamara Pettinato, el amor de tu vida”.

«El amor de tu vida»: la carta de Tamara Pettinato para Alberto Fernández

El primer video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato

En medio de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez realizó contra Alberto Fernández, el jueves por la noche se conoció un primer video del ex presidente junto a Pettinato en el despacho presidencial. En la grabación, realizada por el ex mandatario, también se pueden escuchar preguntas hacia la conductora de radio sobre el vínculo que los une.

Al igual que en el segundo registro, en ningún momento aparece Fernández en cámara. Es un video de más de 2 minutos que fue difundido por Eduardo Feinmann el canal LN+.

El diálogo es el siguiente:

Alberto Fernández: ¿Por qué brindamos?

Tamara Pettinato: Porque hoy estamos cortando.

AF: ¿Qué estamos cortando?

TP: Nuestra relación.

AF: ¿O sea que tuviste una relación conmigo?

TP: ¡No! de amistad. Empezá de nuevo.

AF: Empecemos de nuevo. ¿Por qué estamos brindando?

TP: Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó.

AF: O sea que hiciste la primaria muy adulta vos.

TP: Yo tenía 12 y vos repetiste como… Digo, eras repetidor. Repetiste muchas veces. Yo tenía diez y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero.

AF: Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo.

TP: Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?

AF: Estoy esperando que digas algo lindo porque acá no dijiste nada lindo.

TP: ¿Cómo que no? Que te quiero te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas?

AF: No, lo que sentís.

TP: Yo creo que estamos enamorados de otra manera….mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?

AF: No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha.

TP: Esta cerveza tiene cosas adentro (risas) Voy a dejar de tomar cerveza

AF: Bueno, dale

TP: Te amo

AF: Yo a vos

Video: Alberto Fernandez con Tamara Pettinato en Casa Rosada

Las fotos de Fabiola Yañez

Junto a la difusión de los videos, anoche Infobae publicó imágenes de la ex primera Dama Fabiola Yañez con golpes en su cara y en uno de sus brazos y chats en donde asegura que el ex Presidente la había golpeado.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.