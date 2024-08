Asamblea Departamental de Tarija busca «libertad» financiera, dice no tener ni para pasajes

Ante la falta de transferencia de recursos por parte de la Gobernación, el ente legislativo alista un proyecto de ley para que el Ministerio de Economía le transfiera directamente el presupuesto

Ante la falta de transferencia de recursos por parte de la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ha tomado la decisión de buscar la «independencia de sus cuentas fiscales», con el objetivo de que el Ministerio de Economía le transfiera directamente los recursos asignados en su Programa Operativo Anual (POA). Pues actualmente asegura no tener ni para pasajes. Esta medida, considerada radical, ha generado un debate acalorado entre las autoridades departamentales. Incluso el gobernador, Oscar Montes, propone un referéndum para decidir la suerte de esta entidad.

La propuesta de la ALDT

La iniciativa ha sido anunciada por asambleístas de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) y los disidentes de la bancada de Unidos, quienes han manifestado su preocupación por la falta de recursos que han enfrentado en los últimos meses. Según los legisladores, esta situación afecta la operatividad y el cumplimiento de sus responsabilidades, pues aseguran no tener ni para gasolina.

El asambleísta disidente de Unidos, Juan Condori, mencionó que están trabajando en un proyecto de ley para hacer viable la transferencia directa de los recursos desde el Ministerio de Economía. Argumentó que en otros departamentos, como Santa Cruz, las asambleas legislativas ya reciben estos recursos sin intermediarios, lo que les permite mayor autonomía y eficiencia en la ejecución de sus presupuestos.

Condori señaló que actualmente lo que intenta el Gobernador es “asfixiar” a la ALDT, empero, aseguró que la Gobernación tiene secretarías más grandes que la misma Asamblea, y que incluso cuenta con cinco voceros que salen constantemente a la plaza a defender al gobernador.

Funcionamiento Tarija destina Bs 74 millones para gastos de funcionamiento, el 76% (Bs 56,5MM) para la Gobernación y 24% (Bs 17,5MM) para la ALDT

El asambleísta por el MAS, Eider Quiroga, aseguró que ya están realizando el trámite técnico-legal para que pueda concretarse esta iniciativa. Argumentó, que la decisión surge debido a que el ente legislativo funciona bajo dependencia de la Gobernación y no tiene esa autonomía plena.

Quiroga resaltó los ajustes económicos realizados en la ALDT, señalando que en época de bonanza su presupuesto ascendía a más de 34 millones de bolivianos, pero que para este año el presupuesto apenas supera los 17 millones de bolivianos.

“Entonces, el Gobernador no puede decir que la Asamblea no se ha ajustado, ahora de que hayan 30 asambleístas titulares y 30 suplentes, no es culpa de nosotros, sino que en su momento han sido peticiones de todos quienes han trabajado en el Estatuto”, expuso.

Quiroga dijo que su bancada está de acuerdo con reducir el número de asambleístas, incluso menos de lo que se había propuesto con anterioridad (bajar de 30 a 16), planteando que solamente haya un legislador por municipio. Sin embargo, enfatizó que este cambio no se dará de un día para otro, sino que es un proceso que debe llevarse adelante con la modificación del Estatuto Autonómico Departamental para cerrar con un referéndum y que sea el pueblo quien decida.

El legislador del MAS mencionó que seguir reduciendo el presupuesto de la ALDT no va a resolver la crisis de la Gobernación. Es más, aseguró que en la Asamblea ni siquiera gozan de viáticos, pasajes, ni combustible, lo que está imposibilitando cumplir con su trabajo, a diferencia de la Gobernación, donde sí gozan de viáticos, combustible para viajes y otros beneficios.

La respuesta de Montes

La reacción del gobernador de Tarija, Oscar Montes, no se hizo esperar. En declaraciones a la prensa, afirmó que la ALDT es una entidad independiente y que, si desea recibir recursos de manera directa, será el Ministerio de Economía el que deberá modificar la normativa vigente para permitir esta transferencia.

Sin embargo, advirtió que si la Asamblea sigue adelante con esta propuesta, él planteará al pueblo de Tarija un referéndum para decidir el futuro de los asambleístas. Argumentó que la baja productividad de la ALDT y el costo que representa para el departamento son motivos suficientes para que la población decida si se debe continuar financiando esta institución.

“Si ellos hacen eso, yo voy a plantear un referéndum al pueblo de Tarija para decidir qué hacemos con los asambleístas. Porque si ellos quieren plata que no existe, yo no le puedo obligar al Ministro de Economía a que me mande los 17 millones que me dijo que iba a mandar, pero que sabemos que no va a llegar”, dijo Montes.

Según el informe de inicio de gestión brindado por la Gobernación en abril de este año, los ingresos por la renta petrolera para este 2024 estaban previstos en 562 millones de bolivianos. Sin embargo, en días pasados, el secretario de Gestión Institucional, Luis Carvajal, adelantó que para este año habrá una reducción del 20%, es decir, que solamente llegará a Tarija el 80% de lo presupuestado.

Desafían a Montes a llamar a un referéndum

El asambleísta departamental, disidente de Unidos, Juan Condori, ha desafiado al gobernador Oscar Montes a que pueda llamar a un referéndum, mencionó que tiene toda la potestad de hacerlo. Sin embargo, cuestionó que hable de crisis económica y que ahora pretenda encarar este tipo de iniciativas, emulando lo que pretende hacer el Gobierno Nacional.

Condori reconoció que la Asamblea Legislativa Departamental debe reducir el número de escaños, a partir de ello, refirió que recién se puede llevar adelante un referéndum para que la población decida la cantidad. Enfatizó que la importancia radica en que la Asamblea es el ente fiscalizador del trabajo del Gobernador.