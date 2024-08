Asesinato por dólares: Cuatro acusados de ejecutar a tres personas fueron trasladados a Chonchocoro

Fuente: Unitel

En medio de la investigación por el asesinato a tres personas que buscaban adquirir dólares y que luego fueron ejecutadas en el camino a los Yungas, los cuatro hombres acusados han sido trasladados este viernes a la cárcel de Chonchocoro donde deberán cumplir la detención preventiva por el lapso de seis meses.

Se trata de Omar C. Ch., Yarinel M. M., Jorge C. O., y Norman C. Ch., hombres implicados en captar a las víctimas para ofrecerles dólares a un “precio accesible” y así apoderarse de una millonaria suma de dinero que estaba en cortes de 100 y 200 bolivianos.