Astorga: preguntar en un referéndum si Morales puede ser candidato es darle ‘un segundo tiempo’

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga afirmó este miércoles que no se le puede dar un ‘segundo tiempo’ a Evo Morales al preguntar a la población en un referéndum sobre la reelección presidencial, cuando la Constitución Política del Estado (CPE) y una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) definen claramente que el exmandatario no está habilitado para un próximo mandato al frente de la nación.

El artículo 168 de la CPE señala que el período de mandato de un primer mandatario y del vicepresidente del Estado es de cinco años y que ambos pueden ser reelectos solo por una sola vez de manera continua y la sentencia constitucional 1010/2023 del TCP concluye que la reelección indefinida no es un derecho humano. Astorga dijo que el primer mandatario, en su alocución en conmemoración del aniversario patrio, traslada la responsabilidad a los votantes de desconocer estos dos preceptos.

“Evo Morales está inhabilitado y, en ese contexto, este referéndum va a ser un gasto insulso para el país; el referéndum de 2016 le ha costado al país 132 millones de bolivianos y no se puede volver a gastar ese dinero sabiendo que estamos en plena crisis económica, más bien exigimos al presidente Arce que deje de ser cobarde, que deje de ser frágil y que haga respetar la norma que dice que Evo Morales no puede volver a ser candidato, no podemos darle a Evo Morales un segundo tiempo, un tercer tiempo”, refirió.

Asimismo, cuestionó otra de las preguntas que el gobierno busca incluir en la consulta sobre el levantamiento de la subvención de los hidrocarburos; al respecto, Astorga aseveró que la determinación debe ser producto de un análisis técnico y rechazó que el gobierno pretenda poner en manos de la población esa decisión solamente porque el presidente Arce elude sus responsabilidades y se lava las manos respecto a la crisis económica que golpea a la sociedad en su conjunto, al acudir a ‘cortinas de humo’ como la propuesta de referéndum y el autogolpe.

“Se está acostumbrando a utilizar cortinas de humo para desviar la atención y prácticamente este referéndum no tiene sentido, la subvención debería ser decidida por el actual gobierno de una manera técnica y no deslindar responsabilidades hacia la población, está apuntando a un ‘gasolinazo’ encubierto y en un tiempo se va a notar que se va a implementar otro tipo de gasolinas y obligar a la población que las utilice y en este caso del referéndum muestra que Arce no tiene la valentía para decidir por sí solo”, subrayó.

En ese sentido, declaró que CC considera que no tiene sentido un referéndum para que el pueblo decida sobre una determinación técnica en el caso de la subvención de los hidrocarburos, la formulación de otra consulta que no viene al caso porque hay la suficiente jurisprudencia que determina que Evo Morales está inhabilitado para postular a un nuevo mandato presidencial, o la pregunta sobre la redistribución de los escaños cuando lo que corresponde es cumplir los resultados que salgan del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.

“Los resultados del censo se deben cumplir, incluso ha habido un paro de 36 días en Santa Cruz para que los resultados del censo sean para las elecciones generales del 2025, simplemente se tiene que cumplir la norma, me parece que Luis Arce ya sabe los resultados del Censo, ya sabe que en algunas regiones se van a perder escaños y no le conviene al Movimiento al Socialismo (MAS) porque prácticamente no tiene apoyo y por eso pretende realizar este referéndum”, dijo.