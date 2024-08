Bazán dice que el arcismo busca impedir que se de una solución a las acefalías en la lista de candidatos al TCP

El diputado de Creemos asegura que la intención del oficialismo es proteger la prórroga de los actuales magistrados

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Aproximadamente a las 10 de la mañana de este viernes inició la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar las listas definitivas de candidatos para las elecciones judiciales que fueron remitidas por las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural en pasados días; la pasada jornada, el vicepresidente David Choquehuanca dispuso un cuarto intermedio ya que los parlamentarios no lograron un acuerdo para tratar el orden del día.

El principal problema radica en las acefalías en las listas de cinco departamentos para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al respecto, asambleístas de la oposición y del ala radical del Movimiento al Socialismo sugieren que se haga una ley corta para una convocatoria rápida que permita llenar esos cupos y así se respete la integralidad de las elecciones judiciales; en cambio, el arcismo se inclina por el tratamiento separado de las nóminas.

Al respecto, el diputado de la agrupación Creemos Edwin Bazán sostiene que al gobierno de Luis Arce Catacora no le conviene que se llenen las acefalías, porque de manera muy conveniente y al no tener otra manera de ejercer el poder, maneja a los magistrados autoprorrogados del TCP para montar una persecución judicial contra sus adversarios y validar acciones inconstitucionales en las que supuestamente incurre.

“Es desde el Tribunal Constitucional Plurinacional que el gobierno de Luis Arce Catacora está persiguiendo a los bolivianos que piensan diferente, está validando situaciones que son abiertamente ilegales e inconstitucionales, es de hecho el único dispositivo de poder que tiene el presidente, esos magistrados autoprorrogados, por ello, el arcismo va a impedir que podamos tener una elección judicial en los cuatro órganos”, aseveró.

El diputado de la agrupación Creemos Edwin Bazán. Foto: captura pantalla

Por ello, dijo que la pretensión del ala arcista es tratar las listas de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Agroambiental, pero no así el problema que afecta a la nómina del TCP, porque continúa en una defensa a ultranza de la prórroga del mandato de los actuales magistrados de ese cuerpo del Órgano Judicial y por ello Choquehuanca impidió la alteración del orden del día como pedían evistas y opositores.

“De todas maneras ahora hay un consenso para cambiar ese orden del día para tratar primero las listas del TCP, nuestra posición es que si no tratamos las listas del TCP no podemos tratar las listas de los otros órganos de justicia, no es que van a haber dos elecciones, una elección por separado es una sola elección judicial que incluye al TCP, pero, el arcismo se niega a renovar las autoridades del TCP y ahí radica esta pulseta”, apuntó.

Bazán recordó que la Ley 1549 de convocatoria a las elecciones judiciales señala que si no se cumplen los requisitos en alguno de los cuerpos del órgano Judicial se debe declarar desierta la convocatoria y emitir una nueva; en ese sentido estimó posible hacer una nueva invitación con tiempos muy cortos para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga el tiempo suficiente para preparar los comicios en los plazos establecidos.

El TSE señaló que, si la ALP remite las listas hasta el 15 de agosto, la convocatoria se emitirá hasta el 17 de agosto para que los comicios judiciales se realicen aproximadamente el 12 de enero de 2025, la difusión de méritos se cumpliría entre el 28 de noviembre de 2024 y el 11 de enero de 2025 y la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP se llevaría a cabo los últimos días de febrero del próximo año.

“Si no logramos renovar este año autoridades del TCP, con estos magistrados autoprorrogados el presidente Arce va a intentar autoprorrogar su mandato y suspender las elecciones generales del 2025”, advirtió el diputado Bazán.