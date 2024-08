Bolivia registra 53 incendios, la humareda causa suspensión de vuelos y afecciones respiratorias

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que hasta el momento existen 53 incendios activos en 18 municipios de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

El fuego no da tregua en el país, se registran 53 incendios; la densa humareda ocasionada por los incendios forestales en el oriente boliviano ocasionó la suspensión de vuelos en Santa Cruz y en el Beni, además se registraron afecciones respiratorias en la población.

Desde la Central Indígena Paiconeka informaron que se vieron obligados a evacuar a los niños de la comunidad indígena Santa Ana, al área urbana del municipio de San Javier, porque fueron afectados por la contaminación del aire.

“La situación en el Distrito 5 se ha vuelto crítica. El humo espeso que cubre la zona ha obligado a la evacuación de los niños de la comunidad indígena Santa Ana, quienes se encuentran en grave riesgo por la contaminación del aire”, dice el comunicado difundido por el CEJIS.

Desde hace más de dos meses se registraron incendios en la región cruceña, se extendió hasta otras regiones y actualmente existen 18 municipios afectados por el fuego. El personal del Comando Conjunto lleva a cabo la sofocación de las llamas, pero el viento y las altas temperaturas reactivan el fuego.

Suspensión de vuelos

El responsable regional de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Jean André Touchard, informó que se decidió suspender las operaciones aéreas en los municipios de Ascensión de Guarayos, San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco y Vallegrande a causa del humo que imposibilita a que los vuelos se desarrollen normalmente.

“Los aeropuertos bajo nuestra administración en la jurisdicción de la regional Santa Cruz se han visto afectados por esta densa humareda, la cual ha reducido considerablemente las condiciones de visibilidad”, señaló.

Ese mismo panorama se registró en el departamento del Beni, el observador meteorológico de Naabol, Alejandro Vaca, indicó que desde el fin de semana se suspendieron los vuelos comerciales, de los taxis aéreos y de las avionetas.

“Informarles que el fenómeno que estamos viviendo acá impide que se lleven a cabo las operaciones aéreas en Riberalta, ya sea los vuelos de las avionetas, taxis aéreos y el vuelo de las líneas áreas comerciales. Estimamos que este panorama se irá normalizando de forma paulatina», explicó.

Contaminación

Los incendios que se registran en Santa Cruz afectaron notablemente a la calidad del aire que, de acuerdo con el reporte del portal IQ Air especializado en la medición de la calidad de aire, es “muy dañino” para la salud.

Al respecto, Lorena Coimbra Durán, comunaria de La Esperanza, afirmó que los niños de al menos cinco comunidades indígenas están siendo afectados por la contaminación del aire, pero no fue posible evacuar a todos los menores ya que no quieren separarse de sus padres.

“Mis niños, todingos, yo, el papá, los abuelos, estamos resfriados. Me cuesta respirar, la espalda y el pecho me duelen para respirar, ¡cómo será ellos!, solo les hemos dado calmadolcito. Amanecen con lagañitas en los ojos, me tuve que venir a San Javier porque es demasiado exponerlos. El humo es bastante, no se ve de aquí a otra casa”, describió.

Según el reporte del Ciudadano Amazónico Digital señala que el fuego llegó a la comunidad de buena vista, en el municipio de Riberalta, pidieron apoyo a las autoridades para sofocar las llamas.

Focos de calor

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que hasta el momento existen 53 incendios activos en 18 municipios de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

En la región cruceña hay 43 incendios, los municipios afectados son: Concepción, Urubichá, San Ignacio de Velasco, San José, San Miguel, San Matías, Puerto Quijarro, Roboré, Ascensión de Guarayos, San Javier y El Puente

Mientras que en el Beni hay nueve incendios activos en Guayaramerín, Puerto Siles, Baures, San Joaquín, Magdalena, Huacaraje. En el departamento de Pando existe un incendio en el municipio de Filadelfia.

El Sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales (Satrifo), de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), reportó un total de 35.536 focos de calor en todo el país, Santa Cruz concentra 30.028 de ellos, es la región más afectada.