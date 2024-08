Branko advierte que la depreciación del dólar paralelo es temporal

Marinkovic planteó el cambio de modelo económico para aliviar la crisis que golpea al país porque el implementado por el Gobierno desde 2006 no funcionó.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El exministro de Economía indicó que el Gobierno no está asumiendo medidas económicas, y que tampoco piensa en cambiar el modelo económico en el país.

El exministro de Economía y empresario, Branko Marinkovic, advirtió que la depreciación del dólar paralelo en Bolivia es temporal y que la tendencia es que registre una nueva escalada.

“Es un tema de oferta y demanda; es normal que después de un feriado baje un poco, pero en general es que siga subiendo porque no hay una medida económica que resuelva el problema”, afirmó Marinkovic en una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

El pico de la cotización del polar paralelo llegó el fin de semana a Bs 15 por dólar, pero fue descendiendo en los últimos días hasta situarse desde Bs 8 por dólar.

Esta depreciación fue atribuida a varios factores que dan una oportunidad al Gobierno para frenar definitivamente esa escalada con medidas económicas y acuerdos con el sector empresarial.

El exministro de Economía aseguró que los problemas económicos en Bolivia tienen varios factores como la falta de liberación de las exportaciones, descenso en la producción nacional y el alto costo de la subvención de los hidrocarburos.

El también empresario privado consideró que es prudente no realizar un referéndum sobre el tema como anunció el presidente Luis Arce el 6 de agosto en Sucre.

“El presidente puede tener toda la voluntad del mundo para que mejore la economía (…) pero creo que el tema del referéndum nos va a llevar a una mayor incertidumbre política y al igual que pasó con el ‘famoso golpe, lo que se quiera llamar’ se disparó el dólar, porque se generó incertidumbre”, advirtió.

Marinkovic planteó el cambio de modelo económico para aliviar la crisis que golpea al país porque el implementado por el Gobierno desde 2006 no funcionó.

“No veo que se esté tomando una decisión de cambiar el modelo económico en el país, que obviamente no ha funcionado, por eso estamos en la situación que estamos en este momento”, aseveró.