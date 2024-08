Camacho afirma que la seguridad alimentaria está en riesgo por la incapacidad del gobierno

El gobernador cruceño resalta la afectación de la falta de políticas a la economía de las familias bolivianas y demanda un nuevo modelo que pueda responder a los desafíos



La CAO se declaró en estado de emergencia. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Son varios los sectores que están en emergencia por la crisis económica que atraviesa el país, en principio, gremiales y transportistas recurrieron a marchas y bloqueos en diferentes puntos del territorio nacional ante la imposibilidad de conseguir combustible y dólares, les siguieron los diferentes gremios productivos cuya labor depende de esos dos elementos que escasean o no hay y el malestar se reproduce desde hace varias semanas en otros sectores de la sociedad que califican de insostenible la actual situación económica.

El último gran sector que se pronunció es la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que se declaró en emergencia y citó al presidente Luis Arce Catacora y su gabinete económico a una reunión para el próximo martes 13 en sus oficinas de la capital cruceña, para darle a conocer los problemas que tiene el sector productivo en todo el país y escuchar una propuesta de solución que permita avizorar un alivio al efecto de la crisis económica que azota al país.

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se hizo eco de esta preocupación y lamentó que la falta de políticas económicas pone en riesgo la seguridad alimentaria en el país y criticó al presidente Arce por negar su concurrencia a la invitación cursada por los productores agropecuarios del oriente con el argumento de que habrá un encuentro con todos los actores económicos del país el próximo miércoles 14.

“La seguridad alimentaria del país está en riesgo por la falta de capacidad del Gobierno de Luis Arce para gestionar la crisis. La CAO se declaró en emergencia y convocó al presidente Arce y su gabinete económico a una reunión, pero el presidente se negó a asistir. Santa Cruz produce el 76% de los alimentos que consume el país, esa producción necesita diésel, dólares para insumos y maquinarias, y seguridad jurídica, afirmó Camacho en su cuenta de la red social X.

El también líder de la agrupación Creemos resaltó la situación de incertidumbre y zozobra que viven las familias bolivianas las cuales han visto disminuida su capacidad adquisitiva pese a que viven en condiciones precarias, en muchos casos; asimismo, el incremento diario que sufre la cotización del dólar en un mercado paralelo al que deben acudir quienes deben conseguir esa divisa para sus actividades económicas, o la aguda escasez del combustible, elementos que muestran la gravedad de la crisis.

“Los bolivianos de a pie, los que viven de su trabajo cotidiano y no de la politiquería, ven con desesperación cómo su dinero vale un 30% menos, ya NO alcanza para lo mínimo indispensable. Cada día despertamos con un tipo de cambio distinto del dólar, cada día despertamos con colas en los surtidores y cada día despertamos con el riesgo de un bloqueo o la protesta de un sector que NO es atendido por el gobierno. Esa es la realidad, lo demás es demagogia. Este modelo económico y político tiene a Bolivia viviendo al día y eso es muy riesgoso”, enfatizó.

También puede leer: Convocan a la CAO a sumarse al diálogo empresarial convocado por el presidente Arce

El político cruceño incidió en que se necesita una nueva gestión que permita devolver la tranquilidad al pueblo boliviano y reiteró que el modelo económico hace aguas. “Necesitamos un plan que dé certidumbre y confianza, necesitamos un gobierno presente que vea los problemas cotidianos y tenga la predisposición de solucionarlos. Este modelo ya no es capaz de darnos eso, por eso es que es necesario un cambio”, sentenció.

La administración Arce convocó a diferentes sectores económicos del país al denominado ‘Diálogo Nacional por la Economía y la Producción’, que se llevará a cabo el miércoles 14 en la Casa Grande del Pueblo, uno de los principales temas a abordar será el tipo de cambio del boliviano respecto al dólar; sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, no dio otros detalles sobre los otros temas a tratar y las probables medidas que se puedan asumir sobre ese tema y otros que atingen al empresariado nacional.