Candidatos a fiscal general del Estado deben demostrar que no tienen militancia partidaria

El presidente de la Comisión mixta de Justicia Plural señala que, además, deben presentar un plan de trabajo para mejorar el sistema de justicia en el país

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la Comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Roberto Padilla, anunció este martes que uno de los principales requisitos que deben cumplir los candidatos a fiscal general del Estado es no tener militancia activa en un partido político, aunque la convocatoria no especifica cuánto tiempo antes de la postulación tendrían que haber renunciado los profesionales a una sigla partidaria.

Ese es uno de los 18 requisitos que deben cumplir los aspirantes a ser cabeza del Ministerio Público, según Padilla, quien además recordó que están inhabilitados de presentarse tanto el actual fiscal general, Juan Lanchipa, como quienes lo antecedieron en ese cargo; además, deben tener al menos ocho años de ejercicio profesional, además de conocimientos en las áreas de las ciencias penales y el derecho constitucional.

La Ley 1579 Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado establece dos tipos de requisitos: comunes y específicos. En ese sentido, el senador del Movimiento al Socialismo recordó que la norma incorpora entre ellos algunas exigencias que no estaban contempladas en anteriores oportunidades con la intención de precautelar los principios de idoneidad y capacidad de los potenciales aspirantes.

“No pueden tener militancia en ningún partido político, eso es bueno para elegir al fiscal general del Estado, ´la ley no dice el plazo, lo único es que tienen que demostrar que no son militantes; (…) ellos tienen que tramitar ante el Tribunal Electoral, ahí tienen que recabar esa información, decir que tal persona no es militante de ningún partido político; entonces, el Tribunal Electoral es responsable de emitir esa información”, detalló.

Asimismo, hizo hincapié en que, en esta oportunidad, los aspirantes a fiscal general del Estado no solamente deben cumplir con el examen oral o la evaluación de méritos, sino también tendrán un tiempo aproximado de dos semanas para presentar un plan de trabajo de mejora del sistema de justicia en el país que debe ser presentado con el resto de los requisitos contemplados en la convocatoria que será emitida en las próximas horas.

La Ley 1579 contempla, entre los requisitos comunes, los siguientes: contar con nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares (sólo varones); no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento; no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal; no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada.

El presidente de la Comisión mixta de Constitución, Roberto Padilla. Foto: captura pantalla

Además, estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral; hablar al menos dos idiomas oficiales del país; no incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los Artículos 236 238 y 239 de la Constitución Política del Estado; y no haber sido designado anteriormente como fiscal general del Estado.

En cuanto a los requisitos específicos: haber cumplido 30 años al momento de la postulación; no tener militancia en ninguna organización política; poseer título profesional a nivel licenciatura en derecho, con un mínimo de 8 años a partir de su emisión; contar con experiencia profesional de al menos 8 años; así como tener formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional.

También, no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado (FGE); no haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado; no haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional; y presentar una propuesta de Plan de Trabajo.

Padilla anunció que en el transcurso del día la presidencia de la ALP emitiría la convocatoria a sesión del pleno legislativo para este miércoles y, una vez aprobada por dos tercios de los presentes, el jueves sería publicada la convocatoria como señala la norma; una vez cumplido el requisito, desde el viernes correría el plazo de quince días que tienen los candidatos para la presentación de la documentación que refrende su postulación.