Carlos Bohrt: “La crisis que hoy vive Bolivia es consecuencia del modelo económico ultraestatista”

Carlos Bohrt Irahola, durante la entrevista con Visión 360. Fotos: Pablo Peralta M. / Visión 360

Carlos Bohrt Irahola, doctor en derecho constitucional y exsenador, sostiene que la crisis que vive en la actualidad Bolivia es consecuencia de la implementación de un modelo económico “ultraestatista”, por lo que considera que las soluciones pasan por dejar atrás ese modelo e implementar lo que él denomina como “el modelo mixto de libre mercado con participación estatal”.

“Como se trata de corregir los defectos del modelo ultraestatista, el modelo que sustituye debe ser un modelo que libere las fuerzas del mercado y por lo tanto desde el ejercicio de la Presidencia buscaré de implantar diseñaré e implantaré un modelo mixto de libre mercado con participación del Estado”, asegura.

En entrevista con Visión 360, para la serie “12 preguntas a los precandidatos”, el aspirante sostiene que en países atrasados como Bolivia el liberalismo puro es insuficiente, por lo que se requiere del Estado. “Debemos desatar las fuerzas del mercado con intervención protagónica también del Estado”, afirma el líder de la Alianza por Bolivia Unida y Solidaria (AL-BUS).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

1.- ¿Qué le motiva a embarcarse en busca de la silla presidencial?

Una consideración política, colectiva, y otra personal. La razón política nace de la lectura de que nuestro país se debate en una situación compleja: por un lado, la crisis global (económica, política y social) generada por el ciclo masista, resultado del agotamiento del modelo económico ultra estatista implantado a partir de 2005; del desgaste pleno de la conducción autoritaria del gobierno; de la manera de encarar los conflictos sociales y de la forma de conducir las relaciones Estado–sociedad en los últimos 20 años, factores que generaron la fuerte polarización política imperante en el país, poniendo en riesgo incluso la unidad nacional.

Por otro lado, ninguna de las organizaciones políticas diferentes al desprestigiado MAS le ha ofrecido al país una salida alternativa viable, ni parecen estar en condiciones de articular una propuesta así.

La razón personal tiene también dos raíces, por una parte, integro una nueva fuerza política en curso de creación (AL-BUS), cuya militancia, ante la inexistencia de la alternativa, decidió transmitirme la necesidad de intentar llenar ese vacío, y por otra parte, recibida la preocupación partidaria, consciente de las amenazas que rodean al país, realicé una evaluación íntima de mi formación profesional, la experiencia administrativa y política acumulada y el conocimiento del funcionamiento del Estado, llegando a la convicción de que cuento con los atributos necesarios para asumir responsable y eficientemente la Presidencia en la difícil coyuntura en la que Bolivia se encuentra.

2.- ¿Cómo proyecta que sea el binomio?

Deben tomarse en cuenta dos factores para definir el binomio: el factor territorial y el factor de género. Territorial, si el candidato a la Presidencia es de Occidente, como sería en nuestro caso, el postulante a la Vicepresidencia, tendrá que ser del Oriente, porque el país tiene ya dos grandes polos de desarrollo, La Paz en el Occidente, Santa Cruz en el Oriente; y mejor si la postulación a la Vicepresidencia, salida de Santa Cruz, recae en una mujer, porque las mujeres son más del 50% de la población.

3.- ¿Qué diferencia sustancial tiene su propuesta de las que se conocen de los otros partidos?

Se conoce muy poco de las propuestas de los otros partidos, de manera que puedo afirmar categóricamente que las propuestas de AL-BUS, en las cuales participé en su elaboración, se basan en estudios concretos de la realidad boliviana, se basan en diagnósticos objetivos que permitieron identificar los principales problemas que aquejan al país y en consecuencia, diseñar las soluciones. Por ello es que nuestros planteamientos están siendo presentados en forma escrita, documentada. Esto marca ya una diferencia de las propuestas de AL-BUS respecto a los futuros y probables competidores en el proceso electoral.

4.- ¿Puede resumir en cinco puntos la propuesta que tiene para el país?

Resumir en cinco puntos, una plataforma programática, o un programa de gobierno, equivale a identificar los cinco principales problemas que aquejan al país, desde la óptica, como candidato y como partido.

Señalaríamos los siguientes cinco grandes problemas y en cada problema hay una serie de acciones y propuestas de solución.

Primer gran problema, el que está afectando a toda la población: La crisis económica. No habrá un nuevo Gobierno si no tiene una propuesta clara para salir de la crisis.

Segundo gran problema: La crisis medioambiental, ecológica, producto de la contaminación y de cinco grandes otros problemas en este campo. Mencionaremos solamente los problemas, la contaminación en el norte del país por agentes químicos como el mercurio y otros, resultado de las explotaciones mineras, que no tienen ninguna solución hasta el día de hoy; la contaminación y la pérdida del bosque seco de la Chiquitania, resultado de los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola de manera irracional; los graves problemas de la cuenca endorreica del altiplano y la contaminación del lago Titicaca y la práctica desaparición del lago Poopó; la contaminación a la Cuenca del río Pilcomayo, que es el cuarto gran problema que afecta al sud, sobre todo Potosí, y peor aún Tarija; y en quinto lugar, la solución, las respuestas, al problema global de la humanidad: el cambio climático.

En cada uno de estos elementos, AL-BUS, mi persona, tenemos planteamientos para enfrentar y resolver estos cinco campos.

El tercer gran problema del país, sin lugar a dudas, es el de la corrupción. La población está angustiada, está molesta por la corrupción pública, que no es resultado sólo de este Gobierno, aunque en el ciclo masista se agravó la corrupción, pero viene desde el pasado.

AL-BUS también tiene planteamientos muy precisos sobre esto, mencionemos solo dos: para combatir la corrupción pública, implantaremos desde el Gobierno lo que se conoce como gobierno abierto; es decir, a disposición de la población. La población debe participar en el diseño de las políticas públicas, debe poder realizar control y fiscalización, acceder a la información. El gobierno abierto no es sólo el uso de sistemas computarizados, es sobre todo participación de la sociedad.

La mejor forma de combatir la corrupción es transparentar la gestión pública a través de las acciones que mencioné.

La otra gran medida: Cárcel inmediata, cárcel directa para los corruptos y recuperación de los dineros usurpados al Estado, es decir, a la colectividad, y esta medida debe aplicarse a los corruptos del pasado y a los presentes o del gobierno de ALBUS, porque no puede haber diferencias.

El otro campo que requiere de urgentes soluciones se encuentra en los sectores de la educación y la salud, campos en los que también tenemos propuestas puntuales, que por el tiempo no es posible detallar, pero entregamos a Visión 360 por escrito para su reproducción y la presentación en el medio.

5.- ¿Está más cerca del liberalismo o del socialismo?

La crisis que hoy vive Bolivia es resultado, consecuencia, del modelo económico ultraestatista, contrario o al menos resistente, dubitativo, de la iniciativa privada, modelo implantado por el régimen masista hace 18 años, e irán a los 20 años. Por lo tanto, las soluciones pasan por dejar atrás este modelo que nos ha traído a la crisis.

Ahora bien, como se trata de corregir los defectos del modelo ultraestatista, el modelo que sustituye debe ser un modelo que libere las fuerzas del mercado y por lo tanto desde el ejercicio de la Presidencia buscaré de implantar, diseñaré e implantaré un modelo mixto de libre mercado con participación del Estado.

El Estado debe intervenir como regulador de las actividades económicas, como director de la planificación estratégica, económica y social, no estoy hablando de planificación centralizada ni indicativa, de planificación estratégica, como diseñador y aplicador de políticas sociales y de redistribución del ingreso. En países atrasados como el nuestro, el liberalismo puro es insuficiente, requiere del soporte de la conducción del apoyo del Estado.

Ese es el modelo mixto con el que sustituiremos y reconduciremos la economía boliviana, con dos especificidades aún adicionales y claras. Primero, el Estado boliviano en esta coyuntura debe todavía controlar y gestionar los sectores estratégicos de la economía boliviana. Es decir, hidrocarburos, energía, el litio, el Mutún y las empresas Entel, Ende, y probablemente también la empresa bandera de aeronavegación, que es BOA, con la condición de que opere en condiciones competitivas en un cielo abierto con otras empresas. Y segunda especificidad: en este modelo el Estado no debe interferir las fuerzas y el funcionamiento del mercado, abarcando o incursionando en producción de bienes y servicios, salvo los fundamentales. El Estado debe mantenerse en el rol de director, de regulador y de apoyo y fomento al desarrollo material del país.

6.- ¿Cuál es la fórmula para sacar al país de la difícil situación económica?

Lo que acabo de señalar, desechar el modelo estatista del periodo masista, que se está agotando. No es posible continuar con este modelo, e implantar en su reemplazo el modelo mixto de libre mercado con participación estatal. Esa es la fórmula, no hay otra posibilidad. Debemos desatar las fuerzas del mercado con intervención protagónica también del Estado en los términos que acabo de explicar.

7.- ¿Por qué considera que usted es un mejor aspirante a la Presidencia que los otros que también están en carrera?

No conozco las experiencias de vida de la mayoría de los otros candidatos. Simplemente confío en mi propia experiencia de vida, que cuyos puntos sobresalientes para decidir ser candidato y asumir la Presidencia del país pasa por formación multidisciplinaria. Soy abogado. Tengo estudios avanzados de economía, tengo una maestría en Ciencias Sociales y un doctorado en derecho constitucional, pero además de la formación académica, tengo experiencia en el funcionamiento del Estado, a través de haber participado en parte importante de la construcción de la Bolivia democrática, que está en riesgo por las desviaciones del ciclo masista agotado.

He sido diputado, he sido senador. Conozco el ámbito de las relaciones internacionales, fui embajador ante la República China, hoy una de las potencias mundiales. Tengo experiencia en el funcionamiento del Estado, dije, porque además comencé como presidente de Consejo Municipal, ejercí funciones municipales, fui prefecto, conozco el Estado y tengo también formación académica. Todo esto más la situación compleja que hoy vive el país me respaldan, me indujeron, además, a postularme a la Presidencia.

8.- ¿Con qué sigla piensa presentarse a los comicios y cuál es la situación legal de la sigla?

Estamos en el proceso electoral de cara 2025 en un momento especialmente difícil. Si en el curso de las dos próximas semanas, o tres semanas a lo sumo, la Asamblea Legislativa no suspende las elecciones primarias estas elecciones deberán ser convocadas por el Órgano Electoral a más tardar la tercera semana del mes de agosto. Y en ese momento, dice la Ley de Organizaciones Políticas, el día que sale la convocatoria a las primarias, todas las fuerzas políticas que tengan personería jurídica, sólo ellas podrán participar en las primarias y luego en las elecciones.

Si este fuera el caso, AL-BUS participará en alianza con una organización política que cuenta con personería jurídica. Estamos conversando con tres de ellas en función de esta perspectiva.

Si sucede lo contrario, que se suspenden las elecciones primarias, tendremos todavía un periodo de unos cinco meses para la definición de la personería jurídica y vamos a evaluar la posibilidad de pedir libros al Órgano Electoral para recolectar las firmas respectivas de respaldo y tener personería jurídica propia.

No obstante, estamos conscientes de las condiciones políticas adversas, la crisis económica, que prácticamente nos pone escollos casi insalvables para acometer esa tarea. En fin, la realidad es la realidad y hay que actuar en función de ella.

9.- ¿Qué estructura política tiene?

AL-BUS tiene un año y dos meses de existencia. Decidimos crear el partido a principios de 2023. A la fecha contamos con seis organizaciones departamentales, nos faltan en dos departamentos que no hemos podido todavía articular, y en uno que está con problemas, pero ya hay una estructura cuasi nacional, con militancia, con organización, con pocos recursos todavía, pero se ha estructurado ya el partido.

10.- ¿En qué condiciones diría que está la fuerza política?

Estamos en condiciones de enfrentar un desafío como el que se nos presentara siendo postulantes a la Presidencia.

11.- ¿Nace con el objetivo de llegar con la sigla a la Presidencia o formar parte de una alianza?

AL-BUS decidió nacer, decidió crearse con una convicción: Creemos firmemente que lo que está viviendo Bolivia es el fin de un ciclo político, del ciclo del llamado Estado Plurinacional que nos ha traído a esta crisis, y que se va a abrir un nuevo ciclo político; y como todo ciclo, requiere de actores políticos nuevos, diferentes. Entonces decidimos crear AL-BUS pensando en ser actores del nuevo ciclo político que ha de sustituir al actual. No estamos pensando solamente en las elecciones, queremos ser actores en el próximo periodo. Y aquí el horizonte de tiempo incluso excede a las personas. Claramente. Carlos Bohrt no está ya en condiciones de pensar en un periodo de otros 20 o 30 años, pero creamos un instrumento para la nueva generación.

En esa línea de trabajo, la idea principal sería conseguir sigla, personería jurídica propia, para cumplir ese rol, pero si las condiciones lo impiden, lo haremos a través de una alianza.

12.- ¿De dónde tiene el sustento económico?

Por el momento, como se puede suponer, solo estamos operando con los aportes de los pocos militantes que pueden aportar, porque la crisis económica también dificulta esto. Y en la medida en que la crisis avance, este factor se va a tornar prácticamente crítico. Pero esa es la realidad. Estamos trabajando en base a la voluntad. Decidimos crear un instrumento y quienes somos parte del proyecto estamos aportando lo que está a nuestra disposición.

PERFIL

Estudios: Es abogado, tiene una maestría en Ciencias Sociales y estudios avanzados de economía. Tiene un doctorado en derecho constitucional.

Trayectoria: Se desempeñó como diputado, senador y prefecto. Fue presidente del Concejo Municipal de Oruro.

Diplomacia: Fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia ante China.

Libros: Es autor de “Crisis, cultura política e ideología”, “Itinerario de un conflicto”, “Notas sobre la cuestión nacional”, “La descentralización del Estado Boliviano” y “Estado plurinacional autonómico y consulta previa en Bolivia”, entre otros.