Chile rechaza ley de talibanes que busca silenciar a mujeres

Entre los fundamentos de esta nueva legislación del régimen talibán, se incluye que la voz femenina sólo puede ser escuchada en «en casos de necesidad”, silenciando así a los más de 20 millones de mujeres afganas.

Se trata del mayor conjunto de restricciones impuesto a las mujeres de la nación asiática, sometido hasta ahora con políticas como la prohibición de la educación secundaria a las niñas, al acceso a la universidad e impedimentos al trabajo humanitario.

Afghan women are the most vulnerable and most talented women in the world. https://t.co/KeWfbwhYtu

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han denunciado la entrada en vigor de la ley, que ha generado la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo desde que tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021.

Statement from Special Representative of the Secretary-General and head of the@UN Assistance Mission in #Afghanistan on ratification by de facto authorities of morality law. Full statement (English, Dari, Pashto): https://t.co/roRs40CtHS pic.twitter.com/sum6OoLdvP

— UNAMA News (@UNAMAnews) August 25, 2024