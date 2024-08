Choferes de cisternas denuncian “vulneración de derechos” y protestan en la Refinería de Palmasola

La mañana de este miércoles se instaló una protesta en el ingreso a la Refinería de Palmasola en Santa Cruz protagonizada por choferes de cisternas.

El sector denuncia supuestos malos tratos en este lugar y apuntan a personeros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de realizar “castigos” y “amordazar” a los transportistas por pronunciarse de manera pública sobre la situación que se tiene al interior de la refinería.

“Los tienen amordazados (…) no pueden entrar aquí a trabajar y no puede ser eso; un chofer que se ponga a sacar un video o una foto se los castiga y no es castigo de una semana o de un mes, definitivamente ya no pueden entrar, estos ya se han adueñado de YPFB y no son dueños”, reclamó Juan Yujra, dirigente del transporte pesado.