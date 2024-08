Choquehuanca observa que informe de comisiones mixtas esté con listas incompletas y se debate aprobación de proyecto de resolución

El senador evista y jefe de Bancada del MAS, Hilarión Mamani, señaló que de una vez se debería pasar a la votación y así no «empantanar» la preselección.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, observó este viernes por la tarde, en la sesión del pleno, que trata la lista de los postulantes habilitados a las elecciones judiciales, que el informe de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, están incompletas en el número de profesionales, por lo que se debate la aprobación de un proyecto de resolución.

“De acuerdo al debate y a lo acordado en la reunión con jefes de bancada y ambos presidentes, todos coincidimos que no cumple de acuerdo a las previsiones establecidas en al ley 1549, puesto que no ha presentado la lista completa y se ha sugerido la declaración desierta, circunstancias previstas en la norma, artículo 38, sobre la convocatoria de postulantes (…). La Asamblea declarará desierta la convocatoria previo informe de las comisiones mixtas en ambas etapas del proceso. Pero la comisión no recomienda eso, pese a que no tiene la lista completa, ni cumplen de género ni de pluralidad en lo indígena”, señaló Choquehuanca.

También señaló que el informe es ambiguo, que no tiene respaldo legal y que por eso en la reunión de jefes de bancada de las tres fuerzas políticas y los presidentes de ambas cámaras, de Senadores y de Diputados, con el propósito de garantizar las elecciones judiciales, se tomó la decisión de que se devuelva el informe a las comisiones mixtas y en un menor tiempo presente una lista completa.

Para ello, la autoridad legislativa señaló que se dé tratamiento al proyecto de resolución, misma que debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea. Al respecto, legisladores de la oposición y evistas cuestionaron que se quiera demorar el tratamiento del informe final y se alargue el proceso de preselección de los candidatos al órgano judicial.

El senador evista y jefe de Bancada del MAS, Hilarión Mamani, señaló que de una vez se debería pasar a la votación y así no «empantanar» la preselección, como se lo viene haciendo hasta la fecha.

Por su parte, el diputado Sergio Maniguary, jefe de Bancada Nacional de Creemos, también cuestionó que se quiera demorar las elecciones, incluso dijo que ahora con la aprobación de un proyecto de resolución, pareciera que se quiere «cambiar de ruta» y así pase el tiempo, algo que no lo van a permitir, proque la población quiere elecciones judiciales.

La anterior semana, el diputado arcista Juan José Jauregui, anticipó que hay acefalías de postulantes para jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en cinco departamentos, debido a que no cumplen tres elementos primordiales como son: equidad de género, la inclusión de un candidato indígena originario campesino y la característica de competitividad, por lo tanto, debería declararse desierta la preselección.

El legislador que con esas condiciones no se puede cumplir con lo que establece el artículo 36 de la Ley 1549, con referencia a que un proceso debe garantizar: que tenga una característica de competitividad; que permite que se garantice con la inclusión de género y el elemento tres, que se permita la inclusión indígena originario campesino.