Con bochornos, se instala la sesión para tratar el informe de las comisiones mixtas sobre la preselección de candidatos

Un grupo de legisladores evistas interrumpieron la sesión, debido a la molestia porque no les dejaron hablar con carácter previo al orden del día.

eju.tv / Video: Radio Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

Nuevamente con bochornos de agunos legisladores evistas que se dirigieron molestos a la testera porque no les dejaron tomar la palabra, donde hasta se observa gritos y empujones entre legisladores, fue como arrancó la novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, misma que debía iniciar a las 14.00. En la instancia legislativa se debe dar tratamiento al informe final de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, que realizaron el proceso de preselección de las candidatas y candidatos a postulantes del órgano judicial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La sesión tiene como tema primordial atender el tema de las elecciones judiciales, que en el marco de las atribuciones constitucionales y legales, por lo que incluir el tratamiento de otros temas antes que los informes finales de las comisiones mixtas, sería contradecir este mandato”, señaló el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca.

Agregó que, si el pleno del legislativo considera ingresar otros puntos, estos podrán incluirse después del punto cuatro del orden del día, que tiene que ver con el tratamiento del informe final de evaluación referentes al proceso de preselección de candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental (TA)y Consejo de la Magistratura (CM), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

También puede leer: TSE baraja plazos y 2 fechas tentativas para las judiciales

Luego que Choquehuanca dijo que hay una larga lista de oradores con moción previa al orden del día, por lo que no se permitirá que que haya intervenciones, esto ocasionó la molestia del senador Hilarión Mamani, del ala evista, quien se aproximó a la testera e indicó que no puede ser que no le dejen hablar.

«Me tienes que dar la palabra, me tienes que dejar hablar», protestó Mamani, momento en el que aprovecharon sus colegas y subieron a la testera, donde se observó amagues de golpes y gritos entre evistas y arcistas.