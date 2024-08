Con el referéndum, Arce reconoce que Evo está habilitado para la reelección, pero ahí hay una trampa, según politólogo

Evo Morales está en una campaña para habilitar su candidatura para las elecciones generales de 2025 en medio de una pugna interna de su partido por el liderazgo.

eju.tv / Video: eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente Luis Arce planteó la realización de un referéndum sobre la reelección presidencial continua o discontinua el mismo día en que se desarrollarán las elecciones judiciales. Con esa propuesta, el Mandatario estaría desconociendo lo que indican la Constitución Política del Estado y la sentencia constitucional 1010/2023 sobre el dilema y también estaría reconociendo que Evo Morales estaría habilitado para otra reelección, aunque la consulta podría resultar de gran beneficio para Arce.

El análisis fue realizado por el politólogo y columnista en varios medios de comunicación para eju.tv, Franklin Pareja.

«Llamar a un referéndum para aclarar la situación de la discontinuidad es innecesario porque eso ya está previsto en la Constitución; sin embargo, como existe la sentencia constitucional 1010 que también prohíbe la postulación de manera discontinua el Presidente estaría reconociendo que esta sentencia constitucional no tiene validez, que Evo Morales estaría plenamente habilitado y que por eso hay que hacer un referéndum, lo cual tiene una cierta trampa que es como decir yo si puedo ir a la reelección pero tu ya no puedes», evaluó.

La Sentencia Constitucional 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, aprobada el 29 de diciembre de 2023, establece que la reelección presidencial indefinida no existe y no es un derecho humano. Por lo tanto, el presidente y el vicepresidente de Bolivia no pueden ejercer un mandato más de dos veces de forma continua o discontinua.

La sentencia también establece que los senadores y diputados sólo pueden ejercer su mandato por dos periodos continuos o discontinuos, y que las autoridades judiciales pueden ejercer dos mandatos continuos o discontinuos, pero nunca en el mismo tribunal.

La sentencia también busca frenar la postulación de Evo Morales, inhabilitándolo para las elecciones generales de 2025. El Procurador General del Estado, César Siles, dejó en claro que la sentencia es de carácter vinculante y que el TCP puede tomar acciones civiles o penales ante el incumplimiento de las sentencias y declaraciones del Tribunal.

La propuesta planteada por el presidente Arce señala que el referéndum tendría que dirimir el asunto de la reelección discontinua, que según Morales tiene derecho a esa figura.

«Técnicamente esa sentencia 1010/2023 no puede estar por encima de la Constitución con lo cual Evo Morales está habilitado porque la discontinuidad no está prohibida ni prevista en la Constitución y como Arce Catacora tiene terror de que Evo Morales vuelva a ser candidato y gane porque es tan vengativo Morales, entonces lo que quiere es sacarlo del camino a Evo Morales, anulando la discontinuidad que para eso no hay que hacer ningún referéndum porque la Constitución es clara, sólo habla de una vez continua, pero no dice nada de la discontinua ¿Cómo consultar algo que ya está en la Constitución?», cuestionó.

«(El Presidente) no quiere ser el responsable de sacarlo del camino a Evo Morales, quiere sacarlo mediante un referéndum que le cierre todas las puertas, que le diga que la discontinuidad tampoco se puede y que además él (Luis Arce) si puede porque el puede una continua pero Evo ya no puede por la discontinua. Es una forma tramposa de utilizar nuevamente los recursos institucionales para un interés personal», afirmó.

«Otra cosa sería si el Presidente dijera voy a aplanea un referéndum para que ya no exista reelección, esa es otra cosa», reflexionó.