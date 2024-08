Concejal Pacheco recuerda a dirigentes de micros el compromiso que firmaron de renovar buses

Los dirigentes de micros en Santa Cruz, proponen que el pasaje suba a Bs. 3,7

Video: Bolivia Tv

eju.tv/ Alejandra Hinojosa

Tras la petición del sector de transporte urbano, a incrementar el precio de pasajes, el concejal Rolando Pacheco, les recuerda que cuando solicitaron el incremento de 1,5 a Bs 2, ellos firmaron un compromiso de renovar su parque automotor, lo cual no llegaron a cumplir en su totalidad.

Ante la falta de diésel en el país y la crisis económica que se vive por la falta de dólares, los dueños de micros, aseguran que no les da para mantener el pasaje general a Bs 2, por ello presentaron un estudio de costos a la alcaldía para solicitar se incremente el costo del pasaje.

Pacheco aclaró que la subida del pasaje no está definida, ya que esto es regulado por el municipio, «quien aprueba es el concejo municipal, no se ha aprobado el alza del pasaje y tampoco lo vamos a hacer, no se ha recibido ningún informe técnico, económico legal de una institución llamada por ley» aseguró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, recordó a los dirigentes que anteriormente, cuando se incrementó el pasaje de 1,5 a Bs 2, ellos firmaron un compromiso de cambiar su parque automotor y cambiar los vehículos de diesel a gas y no lo hicieron.

Aseguró que como concejal presentará un proyecto de ley, para regular la venta de las líneas de micro, «no puede ser que una línea cueste 50.000, 80.000, 100.000 $us, un peso de eso no le ingresa al municipio de Santa Cruz, ocupan las calles y avenidas y no pagan ni un peso, además vamos a regular el tema de los choferes, porque se les vulneran sus derechos laborales, no tiene seguro de salud, no tienen sueldo, los multan de todo y de nada».

Tras las declaraciones de los dirigentes de transporte urbano, los choferes el día de ayer aseguraron que ellos no están de acuerdo con el alza del pasaje y aclararon que ellos no se benefician en nada si se llega a incrementar el pasaje.