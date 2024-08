Concurso de robótica en Santa Cruz con proyección internacional

El objetivo de este programa colaborativo es ser inclusivos y brindar oportunidades educativas en robótica y tecnología a una amplia variedad de participantes

Santa Cruz.- RoboRAVE International, Inc. Es una organización sin fines de lucro (non profit), bajo la sección 501 (c) (3), de las leyes de EE.UU. La cual es creadora y operadora del programa Colaborativo de RoboRAVE Internacional que se creó en el año 2001 por Russ Fisher-Ives, Fabián López, y Bandy que son tres Maestros de Tecnología y Matemáticas de New Mexico, USA.

El significado de RoboRAVE es una palabra compuesta: Robo = Robótica y RAVE = Robots • Are • Very • Educational, que en español seria: Los robots son muy educativos.

RoboRAVE Internacional en alianza con UTEPSA desde este año 2024 ofrecen eventos y programas colaborativos en Bolivia, de formación donde los estudiantes pueden participar en desafíos de robótica y demostrar sus habilidades. También se brinda la oportunidad para que los educadores, padres y escuelas se involucren en este viaje educativo. Se tiene una certificación oficial para coaches que es una forma de capacitar a los profesionales que desean llevar la educación en robótica a sus escuelas y comunidades.

Colaboración versus Competencia: El Juego de hoy, la paga de mañana”, para cualquier niño, adolescente e inclusive adultos, en cualquier lugar se ofrece este evento como un “Programa de Robótica Colaborativa” con el fin de preparar a las generaciones futuras para un mundo impulsado por la innovación, la tecnología y la Inteligencia Artificial, cuya filosofía es: divertirse mientras se aprende, compartir y sobre todo trabajo en equipo.

El objetivo de este programa colaborativo es ser inclusivos y brindar oportunidades educativas en robótica y tecnología a una amplia variedad de participantes. En este programa, pueden participar:

Estudiantes de todas las edades: Desde niños en la educación primaria hasta estudiantes universitarios y más allá, los programas están diseñados para adaptarse a diferentes niveles de habilidad y conocimiento.

Educadores y Maestros: La carrera de Electrónica y Sistemas en UTEPSA ofrece recursos y capacitación para maestros que desean incorporar la robótica y la tecnología en sus planes de estudio.

Escuelas y Colegios: Se fomenta la participación de escuelas y colegios completos en los desafíos y programas para enriquecer la educación tecnológica en el aula.

Padres y Tutores: Los padres interesados en involucrar a sus hijos en la robótica y la tecnología pueden participar en los programas y eventos.

Mentores y Coaches: Personas apasionadas por la robótica y la tecnología que desean guiar a los estudiantes en su viaje de aprendizaje.

Empresas e Industria: Se busca la colaboración con empresas y la industria tecnológica para promover la educación en STEAM y crear oportunidades para estudiantes como su proyecto de vida.

Comunidades y Organizaciones: UTEPSA junto a la carrera de Ingeniería Electrónica y Sistemas trabaja con diversas comunidades y organizaciones para llevar la tecnología y la robótica a diferentes lugares de Santa Cruz Bolivia.

Todos son competitivos, unos más que otros, lo que se pretende con este programa es promover la competencia como un medio para encontrar diseños de alta calidad y código que pueda ayudar a comunidades COMPARTIENDO, para que el TRABAJO EN EQUIPO mejore con el tiempo.

Los ganadores del concurso de RoboRAVE Internacional pueden conocer algunos de los países donde se realizan estos eventos con éxito, por ejemplo: Alemania, Austria, Canadá, China, Colombia, Francia, México, Nigeria, Taiwán, EEUU entre otros. Y lo mejor es que los ganadores de este año pueden participar en el campeonato mundial que el 2025 se llevará a cabo en Japón.

Esta primera versión de RoboRAVE Internacional se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz UTEPSA y los retos que se llevarán a cabo son el SUMOBOT, FIREFIGHTING (PELEANDO CON FUEGO) Y EMPRENDEDOR; se puede obtener más información de estos retos en el siguiente enlace: https://www.utepsa.edu/roborave/

En resumen, nuestro programa colaborativo de RoboRAVE Internacional está diseñado para ser inclusivo y acogedor para una amplia gama de participantes, el objetivo es llevar la tecnología y la robótica a todos aquellos que deseen aprender y crecer en este emocionante campo.