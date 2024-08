Continúa el culebrón: Lizárraga responde a la reacción de Murillo y reitera que ensució la gestión de Áñez

La exministra reiteró sus acusaciones y rechazó todas las afirmaciones hechas por el extitular de Gobierno recluido en una cárcel estadounidense

Lizárraga lanzó varias acusaciones contra Murillo en un programa de la red DTV. Foto: captura pantalla

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La exministra de Comunicación de Jeanine Áñez hace uso de toda su artillería verbal contra Arturo Murillo; conocida la reacción y los contraataques del extitular de Gobierno por sus declaraciones en las que lo deja muy mal parado nuevamente arremete contra su excompañero de gabinete y lo responsabiliza de haber ensuciado y arruinado al gobierno transitorio.

Lizárraga, que se exilió en Estados Unidos desde hace unos años, rechazó la denuncia de Murillo en sentido que su destitución fue porque, durante su gestión como autoridad gubernamental, viajó en seis oportunidades al país norteamericano para reunirse con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada; aseguró que, al igual que otras de las denuncias hechas en su contra, es una falsedad.

“Ni la cárcel te hace reflexionar, ensuciaste la gestión de Añez y la arruinaste. Por supuesto que muchas personas negaran las barbaridades que escribes porque son falsas. Yo sí puedo decir que nunca utilice un centavo de los bolivianos para fines personales. Menos que les robe como tú”, respondió la periodista en la publicación que Arturo Murillo difundió en su cuenta de la red social X la pasada jornada.

Asimismo, reiteró que a Murillo y el actual fiscal general del Estado los une una amistad y recordó al exministro de Gobierno que la condena que cumple por disposición de la justicia estadounidense, de la cual resaltó su independencia, se debe a un delito comprobado y no a un error cometido por un ‘bien mayor’ como sostiene el exsenador cochabambino en la publicación en cuestión; además, criticó que ni la condena haga que reflexione por sus actos.

“Lanchipa y vos son la misma cosa por eso son amigos. Dos personajes siniestros. No cumples una condena por un bien mayor. Cumples una condena por delincuente. En un país que tiene la justicia independiente. Sabes que todo lo que dices es falso. Ni la cárcel te hace reflexionar. No son errores los que cometiste son delitos”, aseveró Lizárraga, además de acusar a Murillo de ser misógino por creer que las mujeres no tienen inteligencia. “Eres tan machista y desagradable que crees que a las mujeres nos dictan todo al oído. Sabes muy bien a que me refiero”, espetó.

La exautoridad también responsabilizó a Murillo de ser el causante del retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) a la presidencia por la angurria de poder que tenía cuando fue autoridad de Jeanine Áñez. “¿Tú eras el presidente? Tú te creías el presidente. Ensuciaste toda la gestión de Añez y la arruinaste a ella. Ayudaste al retorno de la dictadura. Hay un Dios que todo lo ve. Y yo confío en él”, así concluyó el hilo de respuestas que posteó en la publicación del exministro Murillo respecto a sus afirmaciones.

Lea también: Exministros Lizárraga y Murillo se enfrascan en una serie de acusaciones y contraacusaciones