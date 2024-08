Copa demanda que el INE «diga la verdad» sobre los resultados del censo y que se revise boleta por boleta

La autoridad edil afirma que si no existen recursos económicos para redistribuir a esa ciudad no es necesario «mover» los resultados del censo sino es mejor decir la verdad y publicar los resultados reales.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, denunció una supuesta manipulación de los resultados del censo nacional de población y vivienda que fueron entregados ayer y anunció que exigirá al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se realice una revisión «boleta por boleta» censal.

«No puede ser que nosotros en 12 años hayamos crecido sólo en 4%, es decir 36.583 habitantes en 12 años. Este resultado es un insulto para nosotros, no puede ser que la ciudad de El Alto haya crecido sólo un 4% en 12 años (…), decirle a mi población que no nos vamos a rendir, vamos a pelear, vamos a pedir que El Alto tenga más recursos económicos de acuerdo a datos reales y vamos a pedir una revisión de boleta por boleta censal que se hizo en El Alto», anunció la autoridad edil en una entrevista con la red Cadena A.

Según el INE, El Alto tiene 885.035 habitantes; sin embargo, esta cifra es rebatida por la alcaldesa Copa, quien observa que desde el censo de 1992 existe una tendencia de crecimiento superior al 25%; sin embargo, este año esta cifra descendió a 4%.

La Alcaldía alteña proyectó una población de 1,5 millones para el censo 2024.

Para hoy a las 14:30 está prevista una reunión de los alcaldes de La Paz y El Alto con el Instituto Nacional de Estadística en la que Copa exigirá que se diga la verdad.

«Esperamos que podamos tener respuestas sólidas por parte del INE y que nos digan la verdad, que nos digan la verdad. Si no hay dinero para inyectar, recursos frescos, como debían hacerlo de acuerdo al compromiso, sólo tienen que decirnos la verdad y no mover números porque para nosotros estos números no son reales», denunció.

Además anunció que exigirá que se revise «boleta por boleta» para verificar que los resultados no fueron modificados porque esta cifra de habitantes no se traducirá en un incremento significativo del presupuesto municipal.

Actualmente el presupuesto de El Alto alcanza a 1.150 millones de bolivianos.